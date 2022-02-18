北京冬奧｜日本女子冰壺隊躋4強全靠瑞典　日網民化感激為行動

日本冰壺女子隊分組賽最後一仗遇上瑞士，倘若擊敗對方就可穩奪4強席位，可惜以4：8落敗，能否出線已經不在自己的控制範圍，幸好韓國隊以相同比數不敵瑞典，結果日本隊以些微優勢出線，一眾女將喜極而泣。

這個絕地翻生的劇本，原來早在4年前的平昌冬奧曾經上演，主角同樣是日本與瑞典。



北京冬奧即將落幕，冰壺的馬拉松式賽事亦進入尾聲，女子分組賽周四（17日）上演最後一輪分組賽，瑞士及瑞典提早取得4強席位，英國﹑加拿大﹑日本及韓國則爭奪最後兩席。

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日本隊面對篤定晉級的瑞士，只要擊敗對手便穩奪4強資格，晉級成為日本女將的重擔，壓力下多次失誤，藤澤五月接連犯錯失分，即使日本隊中後段追至1分落後，瑞士第9局再取3分，日本最後一局未能平反敗局，最終4：8落敗。

日本女子隊不敵瑞士後，眾將不禁落下失望的眼淚。（美聯社）

英國與加拿大先後報捷，日本隊能否出線掌握在瑞典手上，事關韓國贏波的話，日本就無緣4強。瑞典在第7局落後3：4，最後3局連取5分，最終以8：4反勝。

日本一眾女將早已作好出局的心理準備，難掩失望，不禁落淚。日本隊教練突然向隊員們表示，「我們晉級了！」，隊友們半信半疑，教練再三確認，晉級位置失而復得，女將們的眼淚由失望變歡樂，眾人也忍不住哭起來，她們其後表示要積極面對未來兩仗，全力為日本再添獎牌。

4強席位失而復得，日本女將終於綻放笑容。（Getty Images）

韓國落敗後，日本﹑英國及加拿大同樣錄得5勝4負，3支球隊以「DSC」（Draw Shot Challenge）決定出線誰屬，日本在10隊之中僅列第9位，卻剛好以9.44厘米壓過加拿大，以第4名晉級4強。

日本驚險取得4強席位。（Getty Images）

日本隊在出局邊緣，瑞典「力挽」他們出線資格的戲碼似曾相識。4年前的平昌冬奧，日本隊在分組賽最後一仗同樣不敵瑞士，戰績同樣是5勝4負，另一邊廂的瑞典擊退美國，助日本一臂之力躋身4強。

4年後，「瑞典救日」劇本再度重演，日本網民隨即在社交網站感激對方，令「瑞典」一度登上Twitter的熱門搜尋第一位，日網民更化感恩為行動，直言要在瑞典品牌「宜家家居」（IKEA）「爆買」。

日本女子冰壺隊今晚登場，再鬥瑞士爭奪決賽席位。

相隔4年，瑞典再助日本取得4強席位。（Getty Images）

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