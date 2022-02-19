北京冬奧｜日本女子冰壺隊歷史性闖決賽　比賽未完獎品先到

日本冰壺女子隊絕地晉級4強，再鬥瑞士，結果以8：6擊敗對手，坐銀望金更復仇成功。獎牌未到，日本全國農業協同組合連合會先送出「厚禮」，一眾女將一段時間都可以「唔憂柴唔憂米」。



女子冰壺分組賽最後一輪，日本隊憾負瑞士，幸好瑞典隊再度化身「救命恩人」擊敗韓國，日本才以些微優勢殺入4強，周五（18日）再鬥瑞士爭奪決賽席位。

日本隊第5局連取4分，反超前5：2，瑞士第7局追至1分落後，幸好日本女將們頂住壓力，結果以8：6擊敗瑞士，首度闖入決賽，坐銀望金，明早將與英國隊爭金。

日本女子冰壺隊躋4強全靠瑞典 日網民化感激為行動

日本4強再鬥瑞士，結果以8：6成功復仇，躋身決賽。（美聯社）

日本4強席位失而復得，吉田知那美說過要拋開一切負面情緒，以積極的心態面對未來兩仗。日本女將們說到做到，全隊的投壺成功率也比分組賽時改善，沒有浪費得來的第二次機會。無論決賽勝負，日本隊已經超越2018平昌冬奧的成績，恰巧的是，當年正好是擊敗英國隊奪得銅牌。

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日本女將知恥近乎勇，眾將4強表現大為改善。（美聯社）

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日本冰壺女將創下歷史佳績，日本全國農業協同組合連合會隨即送禮表揚，向5名隊員及兩名教練送上100俵白米及一年奶類製品，每俵白米約60公斤，換言之7人將獲贈6000公斤白米，足夠每人食14年，女子冰壺在平昌冬奧也獲贈大米作為禮品。

對於藤澤五月而言是個天大的好消息，藤澤父親早前接受日本傳媒訪問，表示女兒是個白飯愛好者，未來十餘年可以「食到笑」。

日本女子冰壺隊獲得全農的厚禮，白飯愛好者藤澤五月表示高興。（美聯社）

以大米作獎勵，是日本全農經常送出的獎品，日本乒乓好手石川佳純在東京奧運團體奪銀後，全農也送出100俵白米，石川更拍下認證照。

日本全農不時以100俵白米作獎品。（Instagram截圖）

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