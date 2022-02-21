北京冬奧︱中國奪9金仍跌出美媒獎牌榜前十　竟輸日本失亞洲第一

北京冬奧再現獎牌榜爭議，贏得9金的中國在官方排名進佔第三，擊敗第四名的美國，但在美國媒體的獎牌榜上，中國竟然跌至第11名。



北京冬奧圓滿結束，中國在今屆賽事創下史上最佳成績，共奪9金4銀2銅。若在奧運官方網站中，以預設的按金牌數排名，中國在獎牌榜上位列第3，壓過排第4位、拿下8金10銀7銅的美國。

奧運官方獎牌榜上，中國以9金4銀2銅力壓美國排季席。（網上截圖）

不過，幾乎每次夏季或冬季奧運都會出現獎牌榜爭議。在美國媒體《NBC》的冬奧獎牌榜中，中國卻只排名第11。以電腦瀏覽的話，網站甚至只展示前10名，讀者要按下「了解更多」，才會出現中國隊的資料。

按此睇美媒《NBC》不一樣的獎牌榜：（按圖放大）

原來，《NBC》是改以總獎牌數字排列各地區或國家的成績，雖然挪威排名不變，依舊高踞榜首，但共獲15面獎牌的中國排名隨即大跌，是前10名中排名變動最多的代表團，甚至低於本身只得兩金、在官方獎牌榜排第13位的意大利。

《NBC》為此獎牌榜亦寧願「犧牲」美國，其排名由原先的第4下跌至第5，獲得3金6銀9銅的日本則搖身一變、取代中國成為亞洲第一。

中國取得冬奧史上最佳成績。（Getty Images）

值得一提，在去年東京奧運，雖然美國最終金牌數壓過中國贏得官方獎牌榜冠軍，但過程中美國大部份時間均落後，惟多間美國媒體如《華盛頓郵報》、《紐約時報》及《霍士新聞》等，都改以總獎牌數排名，令美國長踞首位，被外界直斤誤導及「搬龍門」。