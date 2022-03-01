體育熱話｜柔道聯盟暫停普京榮譽主席身份　跆拳道榮譽黑帶遭撤銷

俄羅斯總統普京遭國際柔道聯盟暫停其榮譽會長職務，世界跆拳道協會亦撤銷其榮譽九段黑帶資格。



世界跆拳道協會在其官網發表聲明，引用協會口號「和平較勝利更可貴」，寫道：「世界跆拳道協會強烈反對在烏克蘭對無辜百姓的殘酷攻擊，這與我們的視野相違背。」

「因此，我們決定撤銷在2013年授予普京的榮譽九段黑帶資格。我們與國際奧委會聯成一線，俄羅斯和白羅斯（前稱：白俄羅斯）國旗和國歌，均不會出現在我們的賽事；我們與歐洲跆拳道聯盟也不會舉辦或承認在俄羅斯和白羅斯舉辦的賽事。」

國際柔道聯盟周日（27日）也宣布，暫停普京在協會的榮譽主席及大使身份，「我們向烏克蘭人民致意，也希望戰爭即時、和平地結束。」

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普京自兒時開始已學習柔道，曾在俄羅斯贏得城市級別賽事，並在2012年成為第一位晉升至八段的俄羅斯人，當時獲國際柔道聯會稱為「柔道大師」；一年後，他獲世界跆拳道協會授予榮譽九段黑帶。

國際奧委會早前呼籲，禁止所有俄羅斯及白羅斯運動員參加國際體育賽事。國際奧委會執行委員會基於「俄羅斯政府昔日亦曾嚴重違反奧林匹克停火協議及其他奧運約章」，決定取消普京2001年獲頒發的奧林匹克金勳章，另有兩官員也得到同等待遇。