英超｜列斯聯請蘭歷克門生救亡　美國教頭馬殊歷任3隊紅牛系主帥

列斯聯委任前「紅牛」系教練馬殊（Jesse Marsch）為帥，接替日前被炒的比爾沙。
英超球會列斯聯昨日（2月28日）宣布，與48歲的美國籍教頭馬殊簽約至2025年夏天。
列斯聯上周末主場慘吞熱刺4隻光蛋，錄得4連敗，暫排聯賽第16位，比降班區只多2分；周日解僱阿根廷領隊比爾沙。
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這是馬殊首次執教英超球隊，他之前只有半年執教歐洲四大聯賽的經驗。他可說是現任曼聯看守領隊蘭歷克的門生，歷任3支「紅牛」系球隊的教練。他在2015至2018年執教美職聯的紐約紅牛，贏過美職聯年度最佳教練。
到18/19球季，他登陸歐洲，到德甲的RB萊比錫擔任蘭歷克的副手，一季後轉到薩爾斯堡任主帥，至去年重返萊比錫，出任主教練。
不過，他在萊比錫的執教表現未如預期，在去年12月下台。馬殊在薩爾斯堡教波的成績最好，曾與艾寧夏蘭特合作，贏得兩季奧地利甲組聯賽冠軍。
馬殊透過列斯聯官網說：「這是令我興奮的事情。我清楚列斯聯是一間大球會，我認識踢過列斯聯的球員，看了他們比賽很多年，能夠來到這裏，我感到十分榮幸。」他是第3位「紅牛」系主帥入主英超，之前已有曼聯的蘭歷克及修咸頓的哈辛赫圖。
他有提起前主帥比爾沙，說道：「（比爾沙）幫列斯聯升級為英超球隊，這是了不起的成就。對我而言，我只想將火炬傳承到下一個階段。」列斯聯下場聯賽將作客李斯特城。
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