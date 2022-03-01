【英超】阿仙奴虧損超1億鎊　來季門票加價　球迷會：不合理

由於新冠肺炎疫情影響，過去兩個球季各大聯賽亦曾閉門作賽，直接影響球會門票收益。

阿仙奴今日宣布，因上季虧損超過1億鎊，來季將會提高季票售價，以減低財政壓力。



新冠肺炎疫情由2020年爆發之初，全球體育賽事一度停頓，當中英超也曾暫停。2019/20球季，阿仙奴錄得5300萬鎊虧損；到2020/21球季，亦有28場主場賽事需要閉門作賽，因虧損加倍至超過1億鎊。轉虧為盈實情有不同方法，但兵工廠卻決定提高下季的季票價格約4%。

阿仙奴今日宣布，因上季虧損超過1億鎊，來季將會提高門票售價。（Getty Images）

阿仙奴的季票（包括全季聯賽主場門票）中，目前最便宜的票種售價891英鎊，為英超最高，若來季參與歐聯票價將加49鎊至1268鎊，歐霸則加44鎊。阿仙奴在聲明中表示這是迫於無奈的決策：「沒有人歡迎加價，這不是輕率的決定。面對不斷上升的成本，我們需要繼續推動所有收入來源的增長，讓財政恢復至收支平衡。」

阿仙奴虧損創新高，亦因上季陣中擁有多名高薪球員，如奧巴美揚。（資料圖片／Getty Images）

事實阿仙奴虧損創新高，亦因上季陣中擁有多名高薪球員，如奧斯爾、韋利安、大衛路爾斯及奧巴美揚等。球會球迷信托基金會隨後回應，認為加價並不合理：「近年球會已確保商業收入和轉播收益大幅增加，且英超官方亦宣布將進一步增加未來轉播收入；我們對此提出質疑。」