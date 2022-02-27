英超︱韋斯咸1：0狼隊　壽星仔蘇錫克一錘定音　鎚仔幫前四未絕望

英超周日獨腳戲，莫耶斯帶領的韋斯咸主場出戰狼隊，雙方均看似難以找到對方缺口之際，防守中場蘇錫克為鎚仔幫一箭定江山，1：0小勝全取3分。



今仗賽前韋斯咸主場屏幕亮起支持陣中球員耶莫蘭高和烏克蘭人的畫面。（美聯社）

韋斯咸在主場優勢下，攻勢和射門看來佔優，狼隊即使處於下風，攻勢較少之下，埋門威脅不遜於主隊。這支中型班球隊在領隊拿基（Bruno Lage）帶領下隊型良好，對手不易找出破綻，今仗之前僅失20球，與利物浦看齊，全英超只有曼城和車路士失球較他們更少。

安東尼奧與蘇錫克在狼隊身上炮製難得的入球。（Getty Images）

狼隊守足大半場，正當戰情陷入膠着，戰至58分鐘，韋斯咸的努力終獲回報。一次前場界外球，前鋒安東尼奧禁區內底線傳中，後上的中場蘇錫克（Tomáš Souček）伸長腳一篤入網，為球隊領先1：0，亦送一份禮物給今天27歲生日的自己。

韋斯咸終憑這個入球小勝，全取3分後，27戰45分排第五位，落後第四的曼聯兩分，爭取前四歐聯資格仍未絕望，惟同分的阿仙奴少踢3場。狼隊落敗後26戰40分守在第八位。