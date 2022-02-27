英超︱韋斯咸1：0狼隊　壽星仔蘇錫克一錘定音　鎚仔幫前四未絕望

英超周日獨腳戲，莫耶斯帶領的韋斯咸主場出戰狼隊，雙方均看似難以找到對方缺口之際，防守中場蘇錫克為鎚仔幫一箭定江山，1：0小勝全取3分。
韋斯咸在主場優勢下，攻勢和射門看來佔優，狼隊即使處於下風，攻勢較少之下，埋門威脅不遜於主隊。這支中型班球隊在領隊拿基（Bruno Lage）帶領下隊型良好，對手不易找出破綻，今仗之前僅失20球，與利物浦看齊，全英超只有曼城和車路士失球較他們更少。
狼隊守足大半場，正當戰情陷入膠着，戰至58分鐘，韋斯咸的努力終獲回報。一次前場界外球，前鋒安東尼奧禁區內底線傳中，後上的中場蘇錫克（Tomáš Souček）伸長腳一篤入網，為球隊領先1：0，亦送一份禮物給今天27歲生日的自己。
韋斯咸終憑這個入球小勝，全取3分後，27戰45分排第五位，落後第四的曼聯兩分，爭取前四歐聯資格仍未絕望，惟同分的阿仙奴少踢3場。狼隊落敗後26戰40分守在第八位。
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