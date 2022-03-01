英超｜適當時候說適當話　干地解釋離隊論：向自己及球隊發出訊息

生性激情的干地，加入暴風中的熱刺，與球迷一同坐過山車。干地最新「講話」，能否令「食開救心」的球迷心安？
熱刺早前爆冷絕殺榜首的曼城，未料接仗負護級分子般尼。干地賽後對前途大吹淡風，暗示季尾未必留隊。他在記者會上再次就言論解畫，原來每句話，都是心戰的一部分。
熱刺本季剩餘的錦標希望是足總盃，周三（2日）凌晨將出戰第五圈作客英冠米杜士堡。賽前記者會上，記者繼續「狙擊」干地負般尼後的言論。
干地回應指，每次記者會都有策略，「並非單單意氣用事。5場聯賽輸4場，而且3天前才擊敗曼城，我認為那是適當時刻，向自己、球會和球員，發出清晰訊息」。
干地重申執教熱刺，不僅只求「踢好波」，還要成績。「享受之餘要進步，要求自己付出所有力量與渴望，不要讓熱刺這樣的球隊，踢5場輸4場」，干地強調想推動大家向同一方向邁進，就會刻意發言，「以前都做過。因為我看得出可以做得更好。這不是意氣說話，是策略」。
熱刺在曼城一戰兩度領先下，被曼城在補時開始之際射入12碼扳平，最終靠哈利卡尼絕殺3：2。惟接着對般尼打回原形，面對固守「老鼠拉龜」，結果負0：1。干地賽後指自己不夠好，未能改善熱刺的情况，又不想躺平「逗糧」，言語間對季後會否續掌帥印，相當有保留。
該些言論一出，球員有反應，上仗對列斯聯立即「醒神」，上半場連下三城，最終大炒對手4：0，更令帶領列斯聯重返頂級聯賽的比爾沙被辭退。熱刺球迷反響更大，認為球隊難得找到好領隊，卻未獲應有支持，既出言支持干地，又批評主席利維等管理層無能。
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