英超︱里奧費迪南：「未來兩年曼聯不用看」　稱馬古尼在陣無盃捧

曼聯本輪英超在屈福特身上再次失分，聯賽冠軍已是遙不可及，名宿里奧費迪南（Rio Ferdinand）相信，紅魔距離再次贏得重要冠軍，至少需要再等待多兩個球季。

這位一代中堅更聲稱，踢同一位置的後輩哈利馬古尼（Harry Maguire）有一項致命弱點，質疑若以他為主力，曼聯或難以贏得聯賽冠軍。



曼聯名宿里奧費迪南認為，紅魔未來兩季難望染指重要錦標。（Getty Images）

曼聯主帥由蘇斯克查換成蘭歷克，這位看守領隊麾下，球隊成績算是回穩，聯賽領軍13仗只曾落敗一次，然而屢次和波失分，與榜首曼城距離漸遠，兩項本土盃賽聯賽盃和足總盃亦已分別出局。

里奧費迪南在他的YouTube頻道發表對舊會看法，認為曼聯在未來兩季會踏入重組期。蘭歷克只是看守領隊，季尾便會離隊，之後球隊又要適應新領隊、新踢法，「我個人覺得曼聯在獎盃方面至少在下一年、甚至兩年也要報銷，我們會踏入重整期，買入合適球員，在新領隊之下引入一種踢法。」

蘭歷克季尾便會走，里奧費迪南呼籲要給下任領隊足球時間為曼聯重建。（Getty Images）

「浸淫在過去成功中太久」

他指出，這段期間球隊不免會犯錯，呼籲要給予新領隊時間，「至少要給他兩年……你不能一進入過渡期便贏，利物浦也不能夠。高普用上多少時間去贏？」

買入C朗拿度和華拉尼，令人鼓舞的同時，里奧呼籲，曼聯球迷也要現實一點，「曼聯不不是處於一個會贏得或挑戰歐聯和英超聯賽冠軍的位置。有時你必須接受現實，曼聯活在過去的成功之中太久了，如今的曼聯已非12至15年前那一隊。」

里奧費迪南認為，馬古尼欠速度，成為致命傷。（Getty Images）

「馬古尼可帶領球隊贏聯賽冠軍？」

里奧費迪南昔日貴為全球頂級中堅，由他品評曼聯中路守將，最為合適不過，「馬古尼能否幫你贏得聯賽冠軍？這也是個問題。」

他指出，由蘭歷克以至全球所有頂尖球隊，目前踢法都是前場迫搶，「因此你需要一些能夠在中場線單對單、2對2或3對2防守的守將，如此一來，球隊在對手前場有更多人手，及早搶得皮球後，可較接近對手龍門，取得入球。」

里奧費迪南質疑，曼聯防線以馬古尼為主力難以贏得聯賽冠軍。（Getty Images）

一個致命弱點

里奧讚揚，利物浦在這方面尤其出色，曼城也不錯，拜仁亦是如此，「3支全球最出色的球隊，現在每支球隊也是這樣踢足球，蘭歷克的踢法也是這樣。」他質疑，「馬古尼可以這樣踢嗎？這是我提出的疑問。他的速度不容許他這樣做，他總是會令人擔心不好的事情會發生。」

「如果我是個速度高的中鋒或進攻球員，我一定會在馬古尼身邊游走。那是他的最大弱點，也是所有頂級球隊的基本——在中場線單對單防守。」里奧直言，「長遠而言，除非馬古尼能夠提升速度，否則餘下生涯會很困難。」

他認為，頂級球隊內的頂級球員，均必須做到，「史譚，放任他在半場單對單防守，無問題。雲迪積克，一樣無問題。」他以曼聯昔日荷蘭名將史譚，以及目前利物浦中堅雲迪積克為例，指出高大中堅也可在半場單對單防守。