英超︱列斯聯辭退主帥比爾沙　連場大敗終令足球狂人走上末路

英超球會列斯聯公布，即時辭退主帥比爾沙（Marcelo Bielsa）。周六列斯聯在英超聯賽以0：4慘敗予熱刺，吃下近6場聯賽第5場敗仗，在聯賽榜排第16位，距離降班區只餘下3分之距，但較排第18位的般尼多踢2場、第17位的愛華頓多踢3場，護級形勢險峻。
體育媒體The Athletic早在周三列斯聯0：6大敗予利物浦後，率先披露這位阿根廷老帥位置不穩的消息。3日之後，列斯聯表現再次未如理想，又一次吃下重大敗仗，最終只得將這位執教近4年的名帥辭退。
列斯聯球會主席拉迪沙尼（Andrea Radrizzani）稱，「考慮到比爾沙為這球會帶來的重大成就，這是我任內最艱難的一個決定。」
他讚揚，「我們在他帶領下，擁有3個了不起的賽季，將美好時光重新帶到艾蘭路。他改變了球會文化，將勝利者思維帶給我們每一個人。他開創的時刻，尤其是2019/20球季升班重返英超，將長留包括我和球迷在內我們所有人的記憶之中。」
他繼而無奈道，「可是我也要為球會利益着想，為保住英超席位，我相信目前是時候作出轉變。近期比賽結果和表現均未達我們的期望。」他感謝比爾沙的貢獻，祝願對方日後取得成功。
比爾沙2018年6月出任列斯聯主帥，2019/20球季領軍贏得英冠冠軍，領軍僅第二個球季，即獲得直接升班資格，時隔16年後重返英超聯賽。
他帶領列斯聯的全攻型踢法，簡單直接充滿侵略性，上季以優秀表現在英超獲得第9位，可惜今季在主力射手班福特（Patrick Bamford）長期受傷下，戰績大不如前，至今僅得5場勝仗，而且面對前列球隊時不斷被大數，近6場比賽5負1和，只得1分。
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