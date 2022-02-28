英超︱曼聯又失分般奴豪言　「我們不惜一切代價也要贏曼城」

曼聯周六0：0賽和屈福特，今季又一次在對方身上失分，紅魔眾將難免沮喪。一星期後，他們便要面對同市宿敵曼城，陣中主力般奴費南迪斯豪言，就算付出一切代價，也要在這場打吡大戰中獲勝。



般奴費南迪斯。（Getty Images）

去年11月20日，曼聯英超作客屈福特，竟以1：4恥辱大敗，賽後不久領隊蘇斯克查被炒。時隔2個多月，兩軍再次相遇，今次曼聯的表現改善不少，幾乎全場圍攻對手情況下，始終未能取得入球，再一次失分。

賽後般奴費南迪斯稱，球隊已盡力嘗試，無奈皮球無論如何也不入網。「我已說過很多次，我們再次在爭取升上第三位時失分。」不過他拒絕向壞方向想，揚言：「現在不是時候去想我們現在應該有幾多分，或是季尾我們應該有幾多分，我們要放眼下一場比賽，取得勝利，再次全取3分。」

曼聯3月大戰連場：



3月6日 ／英超／曼城（作客）



3月12日／英超／熱刺（主場）



3月15日／歐聯16強次回合／馬體會（主場／首回合1：1）



3月20日／英超／利物浦（作客）



踏入3月，曼聯硬仗連場，第一關先要面對最難踢一仗——曼城。今季曼城橫掃英超，一路在聯賽榜遙遙領前，幸而紅魔作客曼城近績相當不俗，近7次取得5場勝仗，包括上季般奴費南迪斯射入早段十二碼，球隊終以2：0贏波。

曼徹斯特第187次打吡大戰當前，般奴費南迪斯豪言，「這是其中一場我們深知對這城市、球迷、球會和我們本身的意義，這是一場我們無論付上任何代價也要贏得的比賽。」紅魔今月還要面對熱刺、馬體會和利物浦，絕對是球隊和領隊蘭歷克今季餘下賽程中的最大考驗。

曼聯目前在英超以27戰47分排第四，與榜首曼城相差19分，少踢兩場的車路士以50分得第三，阿仙奴以45分守在第五但少踢3場。