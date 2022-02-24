英超︱利物浦球迷期待已久一刻終出現　中堅麥迪比教材式入球　

撰文：吳慕兒
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利物浦英超聯賽主場6：0大勝列斯聯，最大亮點不是梅開二度的沙拿或文尼，也不是新兵路爾斯戴亞斯火速融入，而是射入一記前鋒教材式入球的麥迪比。
這位長人中堅向來不時引球出擊，直入敵軍心臟地帶，不時殺對方守將一個措手不及，今次終於有斬獲，所有利迷均說：「最期待畫面終於出現。」

利物浦中堅麥迪比在列斯聯身上取得漂亮入球。（Getty Images）

中堅入波畫面並不罕見，惟絕大部分都是角球時利用身高優勢頂入或乘亂射入，一手策劃並以入球終結攻勢者卻絕無僅有。昨夜晏菲路球場，便上演了以下神奇一幕。

利物浦開賽15分鐘已憑沙拿射入十二碼領先1：0，之後一度找不到擴大紀錄的方法，上半場30分鐘，一個利迷熟悉的畫面出現——中堅麥迪比在後場引球推進。相對拍檔雲迪積克的大斜線兩翼長傳，他更喜歡帶球出擊。跟以往去到敵方心臟地帶便停下或是為隊友鋪橋搭路不同，今次他親自發辦操刀。

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麥迪比在中圈左右向前推進，去到前場約25碼位置傳予右翼位置的沙拿。傳球後他隨即繼續直線跑入禁區，沙拿看準他入楔傳出一記妙到毫巔的地波直線，皮球剛好越過列斯聯守將身前，麥迪比第一時間順勢抽射破網。他由傳球、入楔到起腳，動作一氣呵成如前鋒教材級別，完全不似是來自中堅，他入球後不止隊友高興，也令場邊的領隊高普笑到見牙不見眼。

麥迪比與沙拿合力炮製精彩一球。（Getty Images）

賽後麥迪比受訪談起入球，他說：「我之前都有試過，今次幸運地有機會入球，全靠沙拿的漂亮傳球。」他謙虛地說，「我衝上前，然後沙拿給我一記美妙傳送。我完全不用停下來，可以繼續跑着接應，那是最佳的傳球。我不用多想，因為皮球直接在我身前，我很開心試過幾次後，皮球終於入網。」

在紅軍6年，麥迪比的入球量及不上頂上功夫出色的後防中路拍檔雲迪積克，不過他也每季有波入，這球正是他今季在各項賽事所入的第一球。利迷均為麥迪比這個入球十分興奮，事關他不時在隊中練習展現射術，今次終於大派用場。比起入球，更令球迷鼓舞的是，近年經常受傷患困擾的他身體狀況似乎愈來愈好，今季英超已第21次上陣。

按此重溫：利物浦6：0大勝列斯聯精華

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