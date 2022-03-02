足球熱話｜C朗IG直播露天沖涼　逾40秒67萬人觀看（有片）

基斯坦奴朗拿度一舉一動向來亦受球壇注目，自回歸曼聯後的狀態更常成為新聞焦點。

近日C朗再證自己在社交媒體的身價，他周一突然在Instagram直播沖身，收看人數相當誇張。



37歲的C朗自律得驚人，為了維持好體能和狀態從不鬆懈，因此那線條分明亦健碩的身軀，至今仍相當「吸睛」。

日前他突然在Instagram開直播，上演一幕露天沖涼。只穿一條泳褲的他以花灑淋浴，短短40多秒，就有67萬人觀看。

齊看C朗花灑淋浴：

67萬是什麼概念？以曼聯主場奧脫福球場為例，球場容納75635人座位，67萬即是近9個滿座奧脫福球場的人數，一同觀看C朗露天沖涼。

球迷亦很關注C朗長子的消息。（C朗Instagram截圖）

截至去年9月，C朗的Instagram擁有2.37億粉絲，5個多月後已經人數衝破了4億大關，成為世界上第1人，拋離第2多粉絲的美國名人Kylie Jenner約1億粉絲。