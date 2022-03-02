英超熱話︱曼聯付蘇斯克查巨額分手費　高層爆新帥必須做到一件事

曼聯最新一份財務報告揭露，球會為辭退蘇斯克查等教練支付約1000萬英鎊，上個財政季度盈利更大跌近九成。



曼聯上年11月辭退蘇斯克查，球會最新一份財務報告指出，紅魔共為蘇帥及包括卡域克等教練團成員，支付約1000萬英鎊「掟煲費」，當中蘇斯克查獲得至少700萬鎊，不過這個數仍遠低於前主帥摩連奴的近2000萬鎊。

報告同時指出，曼聯在截至去年12月31日為止的第二個財政季度，總收入較去年上升7.3%，但由於球隊簽入C朗、華拉尼及查頓辛祖等球星，令人工支出大增，季度盈利大跌88.9%，從4850萬降至540萬鎊。

蘇斯克查被炒後獲曼聯賠償至少700萬鎊。（Getty Images）

曼聯暫代看守領隊蘭歷克只會執掌至季尾，球隊足球總監梅圖（John Murtough）向投資者匯報徵帥的最新進度時表示，正展開一場「徹底」的選人過程，「他會在今夏接掌，不再是暫代職務，目標是為我們再挑戰本地及歐洲冠軍。」

梅圖又讚揚紅魔在蘭歷克帶隊下已改善戰績，但強調並不足夠，「我們知道穩定性是今季爭逐前四的重點，但這不是曼聯的最終目標，球會的所有人都希望爭奪最頂級的錦標。」