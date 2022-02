曼聯球迷當面提議簽入三大球星　蘭歷克直接回應：發夢

近日網上流傳一條曼聯看守領隊蘭歷克的片段,他在球場外為球迷簽名時,有人提議曼聯在夏天簽入3名新兵,但蘭歷克一笑置之,反問球迷「發了個什麼夢」?



【球迷叫蘭歷克今夏簽這3名球星】

曼聯又和波,上周末主場久攻不下,與屈福特踢成0:0。賽後,有球迷在奧脫福球場外等蘭歷克離開,向他索取簽名。網上片段所見,當蘭歷克正在球迷的球衣上簽名時,有人說:「這3個球星會不會在夏天加盟?(祖利斯)古迪、(迪格蘭)賴斯及(艾寧)夏蘭特。」

聽到這番話,蘭歷克停下簽名,皺眉望向球迷問:「誰?」那球迷重複一次「古迪、賴斯及夏蘭特」。蘭歷克瞧了那球迷一眼,一邊簽名一邊回應:「你晚上發了個什麼的夢(What are you dreaming about at night)?」球迷都大笑起來。

今個夏天,曼聯的轉會工作看來會很繁忙,他們會迎來一位新任正式領隊,加上保羅普巴及連格等球員約滿,勢必離隊,曼聯需要增兵填補人手。曼聯防中人手短缺問題嚴重,韋斯咸隊長賴斯一直是曼聯的目標;至於多蒙特前鋒夏蘭特則是全歐豪門爭奪的目標,巴黎聖日耳門、巴塞隆拿、皇家馬德里及曼城都對他有興趣。另外,23歲的祖利斯古迪是效力西維爾的法國後衛。