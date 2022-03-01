曼聯球迷當面提議簽入三大球星　蘭歷克直接回應：發夢

近日網上流傳一條曼聯看守領隊蘭歷克的片段，他在球場外為球迷簽名時，有人提議曼聯在夏天簽入3名新兵，但蘭歷克一笑置之，反問球迷「發了個什麼夢」？



【球迷叫蘭歷克今夏簽這3名球星】

曼聯又和波，上周末主場久攻不下，與屈福特踢成0：0。賽後，有球迷在奧脫福球場外等蘭歷克離開，向他索取簽名。網上片段所見，當蘭歷克正在球迷的球衣上簽名時，有人說：「這3個球星會不會在夏天加盟？（祖利斯）古迪、（迪格蘭）賴斯及（艾寧）夏蘭特。」

聽到這番話，蘭歷克停下簽名，皺眉望向球迷問：「誰？」那球迷重複一次「古迪、賴斯及夏蘭特」。蘭歷克瞧了那球迷一眼，一邊簽名一邊回應：「你晚上發了個什麼的夢（What are you dreaming about at night）？」球迷都大笑起來。

今個夏天，曼聯的轉會工作看來會很繁忙，他們會迎來一位新任正式領隊，加上保羅普巴及連格等球員約滿，勢必離隊，曼聯需要增兵填補人手。曼聯防中人手短缺問題嚴重，韋斯咸隊長賴斯一直是曼聯的目標；至於多蒙特前鋒夏蘭特則是全歐豪門爭奪的目標，巴黎聖日耳門、巴塞隆拿、皇家馬德里及曼城都對他有興趣。另外，23歲的祖利斯古迪是效力西維爾的法國後衛。