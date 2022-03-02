曼聯借將雲迪碧克被指暗批兩代主帥　「走出低潮只有一個方法」

曼聯借將雲迪碧克加盟愛華頓後獲領隊林伯特重用，他最近受訪時表示，要向「某些人」證明他們是錯的，被指暗批蘇斯克查及蘭歷克。
雲迪碧克自加盟曼聯以來缺乏上陣時間，這位荷蘭中場1月終獲准外借至愛華頓，即猶如「翻生」，對列斯聯時首次在英超踢足全場，更獲選為比賽最佳球員。
雲迪碧克在林伯特麾下已連續4輪英超披甲，備受重用。他接受愛華頓官方訪問時透露，目前踢波的最大原因，是為了身邊的所有人。「如果我踢得好，我能令女友，家人及朋友快樂；當然也有球迷。」
可是他亦不違言，踢波也是為了自己。「我曾有失望及沮喪的時刻，但幸好總是樂觀地面對，相信事情有一日會好轉。」似乎是暗指自己在曼聯所經歷的低谷。
他透露改變的唯一方法，就是默默努力，「我想向某些人證明他們是錯的，我仍有能力及質素去踢波，我總是以此為目標。」
雲迪碧克的這句話，被指是向忽視自己的紅魔兩任主帥蘇斯克查及蘭歷克表達不滿，他未外借前，今季僅為紅魔披甲68分鐘，然而轉會後1個月內，已助愛華頓踢了281分鐘，時間多出近3倍。
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