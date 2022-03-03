【體育熱話】孫楊直播闖禍　要十萬人觀看才說話　粉絲怒斥反感

人生在世，最難學精的藝術大概是「見好就收」，知名泳手孫楊也許至今仍未能揣摸此道理。

在泳壇經歷種種指控的他，近期轉戰直播帶貨行列，他繼續以「出眾」的行為闖禍，而今次一直為他護航的內地網民也看不過眼。



一月時「轉行」帶貨的中國泳手孫楊，續展開直播生涯，早前一日走3場賣出了1449萬貨品，可見粉絲基數雄厚。

孫楊帶貨前的模樣。（資料圖片）

不過一直未懂「見好就收」的孫楊，近日在直播帶貨中的譁眾取寵舉動，引起網友熱議。

在最新一場直播中，孫楊沒有來帶來銷售貨品，反之與助理透過一塊版與觀眾互動。他一開始寫上直播間人數到3萬才除下太陽眼鏡，夠數後孫楊又加要求，指人數到5萬就笑一下。其後他保持「騎呢」狀態，寫上人數超過8萬會保持微笑，若到10萬人他才會開金口說話。

孫楊直播人數到3萬才除下太陽眼鏡。（影片截圖）

在孫楊角度，收看人數最高逾10萬，這次的「騎呢」直播也許算是成功。不過那為儲人數而做出的行為，令一班苦等着的粉絲非常反感。

內地粉絲連番抨擊，表示「孫楊請立即說話，不要虛假宣傳」、「不要消費觀眾了，難道你現在都已這樣子了嗎？」、「你再不說話就要失去一大波好感了」。

孫楊直播人數10萬才能博得孫楊「開金口」。（影片截圖）

直播結束後，孫楊這種互動速速成為熱議，亦有網民感到無比唏噓，認為貴為奧運冠軍應該有其他方式賺錢，如今要以「貶低身價」換取金錢，運動員的形象完全顛覆了。