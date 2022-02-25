體育熱話｜穿90件T-Shirt完成半馬拉松　創紀錄為博世人一笑

近來香港持續單位數氣溫，不少跑友都在家休養生息，等待回暖，也有人出動保暖跑衣堅持練跑。

加拿大就有跑手在艾門頓低溫半馬（Edmonton’s Hypothermic Half Marathon）中穿上90件T-Shirt以2小時37分54秒完成賽事，不過這不為保暖，只為打破紀錄。



加拿大跑手David Eliuk曾在2018年參加波士頓馬拉松，以個人最佳成續2小時59分鐘完成，更曾多次參加三項鐵人，不斷挑戰人體極限的他，竟然認為穿上90件T-Shirt是完成得最艱難的事。

訓練的4-5個月內，件數慢慢增加，每星期會增加12件，（Instagram截圖）

其實在T-Shirt穿著紀錄中，時間和速度都不重要，重點在於完成。原先David Eliuk目標打破76件的紀錄，後來在訓練的4-5個月內，件數慢慢增加，每星期會增加12件，最後加至90件。David Eliuk提到：「我知道我要適應體重和移動的變化，衣服限制了上半身的活動，迫使我比正常跑姿要更前傾一點。」

在比賽期間David Eliuk的左手出現血液循環問題。（Instagram截圖）

身上的90件T-Shirt，大部分由當地一家體育公司捐贈。因為要疊加，所以尺寸很大，多為XXL、XXXL，所有T-Shirt加起來達20公斤，還要再加上2公斤的汗水。然而，在比賽期間David Eliuk的左手出現血液循環問題，「當時很不舒服，團隊不得不在過程中幫我調整衣服。」最後David Eliuk以2小時37分54秒完成，等待健力士世界紀錄的認證。

David Eliuk以2小時37分54秒完成，等待健力士世界紀錄的認證。（Instagram截圖）

David Eliuk坦言穿90件T-Shirt，只為了讓人們開懷大笑：「看看這個世界，發生的事太多了，如果我這樣做可以讓人覺得開心，讓某個人的一天變好，那我就覺得目標達成了。」

David Eliuk希望提醒大家其實可以「玩得開心」，舉動也影響了兒子，讓他們學會在疫情間自得其樂，嘗試破不同的健力士世界紀錄，例如目前正在練習30秒穿18隻襪。