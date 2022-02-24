【體育熱話】澳州戰士破T46級世界紀錄　天生殘缺無阻精彩人生

「任何事都要盡力去做，否則是浪費才能」，那年爸爸向他的寄語。

憑着此話，他一直跑一直跑，縱使沒有右前臂是改不了的事實，他還是在跑道上度過22個年頭。最近他又打破了T46級別男子5000米世界紀錄，他叫米高羅渣（Michael Roeger）。



來自澳州的米高羅渣右前臂天生殘缺，惟未有限制他的運動潛能，在田徑賽場發光發亮。22年的跑步生涯，米高羅渣4度參與殘奧，並創下T46級別（針對手臂殘缺的運動分類）多個項目世界紀錄，近日亦打破自己保持的男子5000米世績。

米高羅渣在阿德萊德田徑邀請賽的5000米，以13分52.05秒打破了T46級別世界紀錄。（Instagram）

米高羅渣在阿德萊德田徑邀請賽的5000米，與健全選手一同作賽，最終他第13名衝線，13分52.05秒的成績，把自己去年3月創下的14分00.25秒世界紀錄，提升8秒之多。

這個世界紀錄對米高羅渣意義重大，皆因在東京殘奧，參加馬拉松項目的他賽前疲勞性骨折，終僅跑出2小時34分45秒得第六，成績不似預期，這次的世界紀錄可謂他的強心針。

衝線後，米高羅渣相當興奮。（Instagram）

33歲的米高羅渣自小就與普遍小孩一樣參與運動，欖球、籃球、桌球和板球，通通也是他的嗜好。

為雙胞胎之一的他，實情擁有一個健全的弟弟，但米高羅渣從沒有自卑：「我們兩個人經常在一起比拼，誰做某件事做得更好，感覺不到自己和他有任何區別，適應這樣的生活非常容易。他從來沒有把我看做殘疾人，也從沒覺得必須要讓我。」

33歲的米高羅渣跑步生涯22年，獨欠一塊奧運金牌。（Instagram）

雖然擁有多項世界紀錄，但米高羅渣其中一個遺憾，就是仍欠一面奧運金牌。過去四次出戰殘奧，總是未能如願，最佳成績亦只在里約獲得銅牌。不過米高羅渣直言不會停下來，並放眼2024巴黎殘奧，由於目前殘奧T46級別不設5000及10000米項目，因此他將續參與馬拉松或1500米賽跑。