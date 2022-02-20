體育熱話｜前奧運金牌李龍大斯巴達訓練明星隊　盼再掀羽毛球熱潮

熱血韓劇《羽球少年團》的同名綜藝節目去年末在韓國播出，由羽毛球奧運金牌名將李龍大擔任教練，率領劍擊明星吳尚旭、男團「Highlight」隊長尹斗俊、「SEVENTEEN」主唱勝寬等組成的明星隊，從生疏球技到挑戰全國好手，過程熱血勵志。



《羽球少年團》明星隊由零開始訓練，過程熱血勵志。（羽球少年團官方Instagram）

《羽球少年團》由2008年北京奧運混雙金牌李龍大擔任總教練，與退役女單代表張水榮合力建立羽毛球明星隊，隊員包括藝人尹斗俊、勝寛、梁世燦、尹賢旻等，還有備受注目的東京奧運男佩團體賽金牌、身高1.91米的型男吳尚旭。

已退役的韓國雙打名將李龍大為節目坐鎮。（Getty Images）

雖然是綜藝節目但訓練都是來真的，隊員還需接受分級測試。在前奧運金牌得主李龍大的嚴格「斯巴達訓練」下，隊員從初學者逐漸變專業，李龍大希望透過節目讓大眾更了解羽毛球運動：「我的人生因為它截然不同，我想再一次掀起羽毛球熱潮。」

「SEVENTEEN」的勝寬（後右一）的殺球強勁。（SEVENTEEN Instagram）

在成員接受分級測驗時，李龍大大讚男團「Highlight」隊長尹斗俊：「沒學過羽毛球的人，竟然殺球那麼強。」而「SEVENTEEN」的勝寬亦以4球殺球極速完成分級測驗，隊員對他的球技都感到吃驚。

藝人尹賢旻是前棒球選手，有一定體能和運動能力。（羽球少年團官方Instagram）

在東京奧運佩劍團體賽摘金的吳尚旭亦是成員之一。（Getty Images）

韓劍擊男神：用羽毛球代替劍

在東京奧運佩劍團體賽摘金的吳尚旭曝光率甚高，連月來出演了不少韓國節目，去年末更參戰接受羽毛球訓練。當時仍排世界第一、現排第二的劍手豪言要當王牌，展示了運動員的勝負慾，「我是以劍擊世界第一形象來到這裏，怎麼也要當上王牌選手。」

隊友搞笑藝人張聖圭更開玩笑「打小報告」，「尚旭在休息室跟我說，他好好打的話，好像能贏李龍大。」旁邊的《Runnung Man》星級成員梁世燦也不忘補一槍：「他說要用羽毛球代替劍，插到李龍大腦門上。」可見隊員間訓練認真之餘，拍攝氣氛融洽。

韓國佩劍手吳尚旭在國內甚高人氣。（吳尚旭Instagram）

在最後一集，節目記錄了比賽結束後，發表最後感想的李龍大和藝人成員們的樣子。其中李龍大感慨地說：「我們第一次聚在一起，是爲了振興羽毛球運動，真心感謝大家過去兩個月付出了很多的努力。」

他又大讚成員：「兩個月實力不可能進步這麼快，第一次拿起球拍的人都說這是一項很難參加比賽、實力很難快速提高的運動。」他對成員們的成長和熱情感到驚訝。

勝寛也在最後一集流下熱血的眼淚，他說：「就像做夢一樣，一直有『我活到現在還有這樣的瞬間嗎？』的想法。」

官方訓練花絮：

當時節目開播後即在韓國大受好評，對羽毛球運動狂熱起來，如今台灣在買入版權將於今晚（20日）首播，相信原本已因中華台北女將戴資穎而關注羽毛球的台灣，會再掀起熱潮。