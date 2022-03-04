標準流浪烏克蘭籍門將　IG聲援家鄉一度哽咽　「正籌募資金支援」

俄羅斯烏克蘭衝突升級，國際體壇亦正努力叫停烏克蘭戰火。
來自烏克蘭、港超標準流浪守門員奧利斯（Aleks Shliakotin），他日前在社交網站拍片透露正和其他身處海外的烏克蘭球員籌募資金支援人民，奧利斯亦一度哽咽。
標準流浪守門員奧利斯在Instagram上載影片，並指出烏克蘭正經歷一個悲劇。他說道「數以百萬人在防空洞，沒有水食物和電源，我們的女士在那裏分娩」，此時他一度哽咽。
32歲的奧利斯在烏克蘭首都基輔出生，並為基輔戴拿模的青訓產品。奧利斯2016年加盟港超標準灝天，翌年效力標準流浪至今。
在港遠望家鄉一切，奧利斯沒有隔岸觀火。由於當地已不能購買任何生活必需品，他透露正和其他身處海外的烏克蘭球員，籌募資金支援家鄉，嘗試在歐洲購買日用品再運回當地。
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