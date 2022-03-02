烏克蘭球壇大撤退　薩克達巴西兵平安回家　重量級人物幕後策劃

烏克蘭球壇外援大撤退！烏超班霸薩克達宣布，陣中多位巴西外援及他們的家人已經撤出烏克蘭，先到羅馬尼亞，再飛返巴西。



現排烏超榜首的薩克達宣布，外援大撤退已經完成，陣中12位巴西球員及他們的家人安全離開烏克蘭，回到巴西。薩克達在聲明中表示：「我們要多謝所有協助行動的人。多謝歐洲足協主席施費連（Aleksander Ceferin）、烏克蘭足總主席柏域高（Andrii Pavelko）及摩爾多瓦足總主席奧蘭尼真高（Leonid Oleinichenko），全靠他們的支持，這次球員撤離行動才有可能。」薩克達補充，另外兩支烏超球隊基輔戴拿模及迪尼普的外援，亦都已經離開烏克蘭。

【巴西外援返抵聖保羅機場】

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經過數日的舟車勞頓及提心吊膽，這班巴西外援飛抵家鄉巴西聖保羅的機場。出到入境大堂後，他們與到場接機的親友相擁慶祝。效力薩克達的24歲巴西中場馬干（Maycon）說：「百感交集，有悲傷，也有恐懼，一切可以形容這種感受的詞語，跟住是鬆口氣，為離開而感到滿足，一切安好，現在不用再擔驚受怕。」

另一名巴西中場柏迪尼奧（Pedrinho）說：「我最想可以跟家人、我的父母一起。每次跟他們聊天，我總是再會，因為我不知是否最後一次。我現在想快點與女兒一起回家。現在發生的場面令人遺憾，我不希望再有其他人經歷。」

羅馬尼亞記者羅素（Emanuel Roşu）一直跟進這次烏克蘭球壇撤退行動，在社交網站不斷作報道。76歲的基輔戴拿模主帥盧錫斯古（Mircea Lucescu）在烏克蘭球壇停擺後，上周五駕車回到家鄉羅馬尼亞。

當時薩克達的意大利教練迪施比（Roberto De Zerbi）與一班球隊外援仍滯基輔的酒店。薩克達球員摩拉斯（Júnior Moraes）說：「他們（迪施比的教練團隊）有兩個機會可以先離開，但教練拒絕，他要留到最後。」

迪尼普及盧甘斯克索爾亞的外援先一步撤到羅馬尼亞。（Twitter）

在各方協調下，周日先有一班效力迪尼普及盧甘斯克索爾亞的外援職球員安全抵達羅馬尼亞，同日，薩克達的巴西外援趕到火車站，登上火車，前往烏克蘭的西部邊境。當晚，羅馬尼亞足總主席般拿安奴（Răzvan Burleanu）親到羅烏邊境，迎接一班薩克達及基輔戴拿模的球員及家人，一共42人。他們登上旅遊巴，前往布加勒斯特。

【薩克達球員趕火車】

羅馬尼亞足總主席般拿安奴親自迎接薩克達的外援球員。（Twitter）

羅馬尼亞足總安排旅遊巴，接載球員由邊境前往布加勒斯特。（Twitter）

薩克達球員摩拉斯抵達羅馬尼亞後說：「歐洲足協主席施費連非常幫忙，我需要多謝他。他參與了一切，幫了我們很多。由上周五及周六，他一直跟我保持聯絡，竭盡全力支持。」羅馬尼亞足總還為這班走難而來的球員準備好住宿的地方。

一班薩克達的巴西外援在周一進入羅馬尼亞國境。（Twitter）

一班外援球員及家人安全抵達布加勒斯特。（Twitter）

接着，這班曾經在烏克蘭聯賽聚首的外援，在機場各散東西，飛返各自的家鄉。薩克達教練迪施比周一回到意大利，講到這次走難的過程，他說：「我們匆忙離開酒店，趕去火車站，酒店離車站很近，我們行過去。我們搭了9小時火車，之後坐巴士去布加勒斯特，再搭飛機回來。」他也有多謝施費連，指對方密切跟進及安排撤離行動的每一步。

羅馬尼亞足總為走難的球員提供臨時住宿。（Twitter）

羅素最新報道，基輔戴拿模主帥盧錫斯古正爭取，改於羅馬尼亞繼續今季烏超聯賽。