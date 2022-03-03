網球︱絲慧杜蓮娜烏克蘭國旗色戰衣勝俄女將　向軍隊捐出所有獎金

蒙特雷網球公開賽女單頭號種子球手絲慧杜蓮娜（Elina Svitolina），首輪對手是俄羅斯球手寶達寶娃（Anastasia Potapova），這位烏克蘭女將為抗議賽會讓俄羅斯球手參賽，一度宣布退賽。

及後國際網球總會（ITF）宣布，即時暫停俄羅斯及白俄羅斯（又稱：白羅斯）會籍及參加旗下賽事，取消所有在兩國舉行的網球賽，球手仍可以個人名義參加WTA及ATP巡迴賽及大滿貫，但不能以兩國名義或國旗作賽。絲慧杜蓮娜遂改變主意繼續參賽，橫掃對手後，表示會將比賽獎金捐贈予烏克蘭軍隊。



絲慧杜蓮娜穿上黃衣藍裙，以烏克蘭國旗顏色的新戰衣出戰蒙特雷公開賽。（美聯社）

俄羅斯向烏克蘭採取軍事行動，全球體壇向俄羅斯及支持俄方的白俄羅斯（又稱：白羅斯）實施不同程度的制裁。國際奧委會（IOC）建議各大體育總會禁止兩國選手及官員參與國際賽事，國際和歐洲足協聯手宣布將俄羅斯及當地球會踢出世界盃及歐洲球會賽事。

國際網球總會（ITF）同向兩國發禁令，惟准許球手以個人名義參賽。蒙特雷網球公開賽女單32強，即上演烏克蘭球手兼頭號種子絲慧杜蓮娜，面對俄羅斯球手寶達寶娃的話題戰。絲慧杜蓮娜毫不留情地以6：2、6：1直落兩盤橫掃對手，賽後表示：「為了國家，我有任務在身」。

絲慧杜蓮娜輕鬆擊敗俄羅斯球手寶達寶娃。（美聯社）

絲慧杜蓮娜說，「今次比賽對我來說非常、非常特別，我在這裏賺得的所有獎金，將會捐予烏克蘭軍隊。十分多謝大家的支持。」27歲的她目前世界排名15位，被列為這項WTA 250賽事單打頭號種子，賽事總獎金近24萬美元，冠軍獎金為3.1萬美元。

烏克蘭運動員在祖國戰火漫天之下，近日大都難以集中精力作賽，她卻稱：「整體而言，我十分專注，為了我的國家，我有任務在身。」她直言，每次到墨西哥作賽均是氣氛獨特，此時此刻令今場比賽更顯特別，「情緒上我非常傷感，但我很開心可以在這裏打網球。」

絲慧杜蓮娜說，「為了國家，我有任務在身」。（Getty Images）

絲慧杜蓮娜日前在社交媒體發文稱，「我不怪責任何俄羅斯運動員，他們不是要為入侵我們祖國負責的人，而且我想多謝所有球手，尤其是俄羅斯及白俄羅斯球手勇敢提出反戰的立場，他們的支持尤為重要。」

忍痛作賽的烏克蘭網球手，還有年僅21的恩絲杜絲卡（Dayana Yastremska）。烏克蘭被俄羅斯炮火侵襲下，日前才被父母送走、成為妹妹監護人，這位烏克蘭美少女帶着妹妹坐船逃出烏克蘭，還曾在地下停車場過夜兩晚，旋即出戰里昂公開賽。

帶着妹妹逃亡的恩絲杜絲卡，在里昂公開賽旗開得勝。（Twitter）

她首圈面對羅馬尼亞球手博丹（Ana Bogdan），3：6先輸一盤下，連贏兩盤7：6反勝。苦戰3小時，比賽中她曾救出兩個match point，賽後形容今仗是「我一生中最困難的比賽」。

恩絲杜絲卡持外卡參賽，她先到達羅馬尼亞，再往法國里昂。賽後她身披烏克蘭國旗受訪，「我很開心可以為國家贏得比賽，同時也很哀傷。我的心仍在家鄉，我的意志在這裏戰鬥，實在很難集中精神，找到平衡。」

「這場勝利無法與我國家正在發生的事情相提並論，但我仍感高興。至少我也是為國而戰，我以烏克蘭人為榮，他們是真正的英雄。我希望一切盡快過去。」