游泳｜池江璃花子兩度錯失世錦賽入場券　期望落空上水後難忍淚水

日本飛魚池江璃花子克服白血病，在去年東京奧運出戰接力賽，令人鼓舞。掌聲漸落，遇上挫折，苦痛自知。

「抗癌飛魚」出戰日本代表隊世錦賽選拔賽，昨晚在強項100米自由泳決賽雖然勝出，但距離選拔標準尚差少許。率先觸池帶來喜悅，不久變成又一次失落，她哭着吐苦水：「去年至今，了無進展。」



日本代表隊挑選6月匈牙利布達佩斯世錦賽隊員，周三（2日）起在東京舉行選拔賽。池江在100米決賽游出54.02秒而獲勝，縱然拋離對手超過半秒，但距離自己保持的日本紀錄52.79秒相距甚遠。更可惜是，成績與日本隊的世錦賽入圍標準53.96秒，僅差0.06秒。

池江賽後受訪，無法理解對自己的表現，失望得流淚。（體育報知）

池江於賽事首天的50米蝶泳得第二，成績距離標準0.12秒。為了留力100自，池江棄戰200米自由泳，無奈功敗垂成。池江今戰賽後較遲上水，顯然對成績失望。她接受訪問時稱此刻只有悔恨，「去年至今，了無進展。就算1年來多麼努力又如何」，說着更難忍淚水。

池江要出戰6月世錦賽，尚餘最後機會。（網上圖片）

失望之處，在於賽事中高開低走，期望落空。她談到100米決賽過程：「頭50前半段入水後感覺很好，對後半段有信心，可以加速向前，但是身體做不到。」對於餘下賽事，她變得不安與無力：「如此狀態，明天（5日）如何，真的不知道。我會盡力游，不會放棄。」池江在訪問時一再沉吟着「真不太明白，對不起」，對決賽表現耿耿於懷。

池江為日本出戰東京奧運的接力賽，感動泳壇。（Getty Images）

池江尚亦未取得世錦賽入場券，今午在100米蝶泳預賽以第 8名出線決賽，將是最後機會。池江在2019年患上白血病，展開漫長治療期，原以為無望東京奧運。惟奧運因新冠肺炎疫情延遲一年，池江趕及入圍出戰接力賽。完成東奧，池江繼續出戰國內賽事，為重返世界前列奮鬥。