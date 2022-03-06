墨西哥爆球迷動亂至少17死　摺櫈角球旗施襲　血腥施虐片瘋傳

墨西哥超級聯賽（Liga MX）周日（6日）發生大規模球迷騷亂，克雷塔羅主場對阿特拿斯的賽事中，看台以至場外都爆發毆鬥，網上流傳大量血腥照片及影片，據報已有最少17人死亡。



暫列聯賽第17位的克雷塔羅迎戰第2位的阿特拿斯，克雷塔羅落後0：1，然而踢到60分鐘，看台上突然爆發騷亂，據指一向惡名昭彰的克雷塔羅激進球迷，向阿特拿斯球迷施襲，多人毆鬥，許多球迷也倉遑逃生，不惜翻過圍欄跑進球場內，更有不少是一家大小，小孩子更要先脫去身上的阿特拿斯球衣以免受襲，情況一片混亂，未幾，賽事便宣布腰斬。

一家大小倉惶逃生，場面極度混亂。（Getty Images）

慎入：克雷塔羅球迷施襲畫面被拍下

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從網上流傳的多條片段可見，許多球迷在看台施襲，草地上亦有人以角球旗、摺櫈等作武器，襲擊對手球迷，更有人在場外施暴，有片段顯示一名失去知覺的男子，遭人拖出狂踢頭部；混亂過後，更有許多人完全不省人事地躺在場內，未知是否仍生還；亦有報道指有克雷塔羅毀壞VAR設備，情況完全失控。

墨西哥聯賽會主席阿利奧拿（Mikel Arriola）未幾便透過傳媒和社交網絡宣布，今輪墨西哥聯賽餘下賽事會全部延期，也會與執法機關合作，嚴懲施暴者，同時盡快改進措施避免同類事件再發生。墨西哥球壇也發起「起底行動」，透過影片及照片找出施襲兇徒，有疑似兇徒的個人資料在網上流傳。