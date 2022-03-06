英超｜曼聯借將遭艾歷臣拉跌暴怒　看清對方後劇情半秒逆轉｜有片

基斯甸艾歷臣（Christian Eriksen）去年在歐國盃期間心臟病發，長期休養後裝上心膊起搏器，上月重返球場，深受球迷與同業尊重。

艾歷臣周六晚（5日）首次為賓福特正選上陣，與對手諾域治陣中的曼聯借將班頓威廉斯（Bradon Williams）一次互動，證明他的確贏盡人心。



艾歷臣在今仗對諾域治是他復出以來首次踢足90分鐘，賓福特也憑着艾雲東尼（Ivan Toney）大演帽子戲法，以3：1擊敗對手，搶得護級的重要3分，也為艾歷臣這值得紀念的時刻劃下圓滿句號。

不過最多球迷談論的不是東尼的帽子戲法，而是上半場末段的一個畫面——由曼聯外借到諾域治的班頓威廉斯在邊線持球推進，艾歷臣防守心切將他抱住，雙雙倒地。

威廉斯跌倒時一開始相當憤怒，將艾歷臣壓在身下、雙手也有所動作，似乎已準備好好「教訓」對方，艾歷臣本來也將雙手擋在胸前，似乎擔心對方出手。

班頓威廉斯與艾歷臣的可愛互動逐格睇（按圖觀看）

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但劇情在半秒間大逆轉——威廉一看清「肇事者」的臉孔後，表情即時由怒轉喜，更立刻俯身緊緊抱住艾歷臣，令後者也相當震驚，最終威廉斯邊笑邊將艾歷臣扶起，大團圓結局。

這一幕自然逃不過媒體和球迷法眼，片段立刻在網上瘋傳，球迷紛紛大讚兩人的互動十分可愛又溫馨，也有曼聯球迷指出21歲的班頓威廉斯大情大性：「他是個將心裏想法全部寫在額頭上的小子！」

艾歷臣與威廉斯可愛互動的片段：