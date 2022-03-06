北京冬殘奧｜烏克蘭首日奪3金暫列榜首　金牌得主嘆每天以淚洗面

俄烏戰事持續，烏克蘭選手幾經波折下抵北京出戰冬季殘疾奧運會，全力為國在首日（5日）賽事奪得3金3銀1銅，力壓中國的2金3銀3銅，成為首日獎牌榜第一名國家。



北京冬殘奧共有20名烏克蘭運動員和9名輔助員參加，為了躲避戰火，前後花了4天才安全抵達北京。「戰爭開始時對我來說很難，我每天都在哭。」首日賽事奪得冬季兩項金牌的Grygorii Vovchynskyi說。

Grygorii Vovchynskyi為烏克蘭奪得今屆首面金牌。（Getty Images）

這名2014年索契冬殘奧金牌，昨日在冬季兩項（短距離站姿）以45.8秒擊敗了德國選手Marco Maier，為烏克蘭贏得今屆首金，他賽後想起家鄉飽受戰火蹂躪感觸道：「我能做什麼？我可以把這場比賽獻給烏克蘭，為烏克蘭人民爭取和平。」

他續說：「我愛烏克蘭、我愛體育，但今天我奔跑，是因為我希望烏克蘭的生活能夠迎向未來。」

烏克蘭代表團為了躲避戰火，前後花了4天才安全抵達北京。（Getty Images）

同日，Oksana Shyshkova在女子短跑視力障礙賽，擊敗德國選手Linn Kazmaier奪得烏克蘭第2面金牌；男將Vitaliy Lukianenko則在視障競速賽摘金，烏克蘭選手還在該賽事包辦金銀銅3面獎牌。

截至3月6日早上，烏克蘭在首日賽事暫列獎牌榜第一。（Paralympic Games Twitter）

烏克蘭在首日賽事奪得3金3銀1銅，暫列獎牌榜第一名，中國則以2金3銀3銅屈居第二。