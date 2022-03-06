英超｜車路士10分鐘轟3球輕取般尼　古天奴一傳一射助維拉大勝

「油王」艾巴莫域治早前確認賣盤後，車路士首戰英超，作客遇上榜下游的般尼，對眾將沒有影響，下半場初段10分鐘連轟3球，結果以4球大破般尼。
即使車路士即將易手，日子還是要過，今仗作客般尼，主帥杜慈改以列斯占士及沙奧尼古斯擔任左﹑右翼衛，前線由夏維斯掛帥。
車路士上半場未能攻破般尼，換邊後一輪急攻，立即收效。列斯占士禁區擺脫對手，右腳勁射遠柱破網，換邊兩分鐘即開紀錄。缺口一破，車路士乘勢由夏維斯再建功，這名德國鋒將3分鐘後梅開二度，般尼短短10分鐘連失3球，加上普列錫69分鐘錦上添花，結果4球輕取對手。
同時間開賽的阿士東維拉對修咸頓，同樣是一場大手交易，維拉由奧尼屈堅斯9分鐘先拔頭籌，攻入2022年首個聯賽入球，完半場前由杜格拉斯路爾斯再下一城，領先兩球返回更衣室。阿士東維拉下半場繼續高效，初段由古天奴及丹尼艾格斯各建一功，早以拉開4球優勢。
早前冬窗加盟賓福特的基斯甸艾歷臣，今仗正選上陣踢足90分鐘，尖刀艾雲東尼連中三元，結果以3：1作客擊敗諾域治。
紐卡素主場以2：1力克白禮頓；狼隊在主場則以兩球不敵水晶宮。
更多英超相關報道：
英超｜列斯聯換帥難止跌勢 作客一球飲恨不敵李斯特城英超｜曼城烏克蘭鐵衛心繫家國 為家人打消回國念頭英超｜熱刺連續14季食白果 干地指失準成性難倒所有教練英超｜魯賓戴亞斯受傷缺陣4至6星期 篤定無緣曼市打吡足球熱話︱林柏特無架子祝賀低組別對手 一個短訊窩心與幽默並重英超︱蘭歷克勸曼聯向死敵借鏡 公開撐拉舒福特：他能力應有盡有英超｜傳車路士拒2.5億報價 油王不賤賣 難售予沙特及中國資金車路士5大後悔收購 真禾特「水份」滿滿 03年梅度吸毒最經典英超熱話｜沙拿耿耿於懷金球獎成績 「沒有人想過我排名如此低」英超｜馬古尼表現飄忽未來不樂觀 傳曼聯今夏物色新中堅補強油王賣盤︱曾加盟車路士的超級巨星 杜奧巴一人閃耀慘淪神鋒墳墓