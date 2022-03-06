英超｜車路士10分鐘轟3球輕取般尼　古天奴一傳一射助維拉大勝

「油王」艾巴莫域治早前確認賣盤後，車路士首戰英超，作客遇上榜下游的般尼，對眾將沒有影響，下半場初段10分鐘連轟3球，結果以4球大破般尼。



即使車路士即將易手，日子還是要過，今仗作客般尼，主帥杜慈改以列斯占士及沙奧尼古斯擔任左﹑右翼衛，前線由夏維斯掛帥。

車路士上半場未能攻破般尼，換邊後一輪急攻，立即收效。列斯占士禁區擺脫對手，右腳勁射遠柱破網，換邊兩分鐘即開紀錄。缺口一破，車路士乘勢由夏維斯再建功，這名德國鋒將3分鐘後梅開二度，般尼短短10分鐘連失3球，加上普列錫69分鐘錦上添花，結果4球輕取對手。

夏維斯3分鐘內梅開二度，車路士下半場開賽10分鐘極速拉開3球紀錄。（美聯社）

同時間開賽的阿士東維拉對修咸頓，同樣是一場大手交易，維拉由奧尼屈堅斯9分鐘先拔頭籌，攻入2022年首個聯賽入球，完半場前由杜格拉斯路爾斯再下一城，領先兩球返回更衣室。阿士東維拉下半場繼續高效，初段由古天奴及丹尼艾格斯各建一功，早以拉開4球優勢。

古天奴一傳一射，助維拉主場大勝修咸頓。（美聯社）

早前冬窗加盟賓福特的基斯甸艾歷臣，今仗正選上陣踢足90分鐘，尖刀艾雲東尼連中三元，結果以3：1作客擊敗諾域治。

紐卡素主場以2：1力克白禮頓；狼隊在主場則以兩球不敵水晶宮。

艾雲東尼連中三元，助賓福特作客擊敗諾域治。（美聯社）

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