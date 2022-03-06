劍擊｜回流港將陳渭泠突圍首度闖正賽　佘繕妡憾負無緣主賽圈

重劍大獎賽布達佩斯站，今日（5日）上演女子重劍外圍賽，除了江旻憓直接躋身正賽外，7名港將角逐64強席位。



繼男子重劍代表方凱申直入64強後，一眾重劍女將力爭突圍，陳渭泠以4勝2負晉級，在淘汰賽先以15：12力挫捷克的Adela Jasna，其後再以15：7輕取匈牙利的Reka Galfalvy，順利打入64強。

陳渭泠早年從新西蘭回流，其後加入港隊，她早前出戰巴塞隆拿站及索契站均與正賽只差一步，今站終於成功突圍，生涯首度打入大獎賽正賽64強。陳渭泠將與12號種子﹑意大利劍手Giulia Rizzi爭入次圈。

陳渭泠生涯首度打入正賽圈。（FIE圖片）

江旻憓於俄羅斯索契站晉身4強，可惜賽事被腰斬，今站被列為4號種子，首圈將與美國劍手爭晉級，力爭再創佳績。

沒有出戰上星期索契站的佘繕妡，小組賽同樣取得4勝2負，可惜其後以11：15不敵匈牙利劍手Lili Buki；上周首度打入正賽的朱嘉望，先挫比利時劍手後被羅馬尼亞劍手淘汰；連翊希則不敵日本劍手。黃琛之﹑陳祉澄及李樂敏未能突破分組賽。

佘繕妡無緣再闖正賽。（FIE圖片）

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