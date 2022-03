網球｜黃澤林夥拍王康傑單雙打完勝　助港隊奪台維斯盃正賽席位

青年大滿貫「雙冠王」黃澤林,代表香港出戰假貝寧舉行的台維斯盃世界二組附加賽首圈,夥拍隊長王康傑在雙打以2:1力克東道主球手,為香港隊鎖定3:0勝局,奪得正賽資格。



港隊去年9月遠征安曼,於2021年台維斯盃亞洲/大洋洲區首階段附加賽,以2:0擊敗主隊約旦,成為3隊台維斯盃世界第二組附加賽參賽資格的球隊之一。王康傑今周再以隊長身分,率領黃澤林、吳奇龍及陳珏汛爭取正賽席位。

王康傑(右2)以隊長身分,率領黃澤林、吳奇龍及陳珏汛爭取正賽席位。(黃澤林Facebook)

去年重返職業球壇的王康傑,以及兩項青年大滿貫冠軍得主黃澤林,先後在單打建功,於5場3勝制下以場數2:0領先貝寧。昨日二人乘勇出戰雙打賽事,迎戰貝寧組合Alexis Klegou/Sylvestre Monnou,港隊首盤以6:2取得領先優勢,惟第2盤遭對手以6:1扳回一城。

兩項青年大滿貫冠軍得主黃澤林(左)與王康傑先後在男單獲勝。(黃澤林Facebook)

決勝盤,港隊在關鍵最後一局落後15:40下,打破對手發球局,最終以6:4再贏一局、總盤數2:1擊敗對手,助港隊在5場3勝制下率先鎖定3場勝仗,奪得9月中的世界二組正賽資格。

賽後黃澤林於個人Facebook發文感謝球迷支持,「香港晉級啦!真係多謝晒大家嘅支持!We did it!Thanks everyone for the support all the way from Hong Kong!(我們做到了!謝謝大家在香港全力支持!)」