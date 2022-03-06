網球｜黃澤林夥拍王康傑單雙打完勝　助港隊奪台維斯盃正賽席位

青年大滿貫「雙冠王」黃澤林，代表香港出戰假貝寧舉行的台維斯盃世界二組附加賽首圈，夥拍隊長王康傑在雙打以2：1力克東道主球手，為香港隊鎖定3：0勝局，奪得正賽資格。



港隊去年9月遠征安曼，於2021年台維斯盃亞洲／大洋洲區首階段附加賽，以2：0擊敗主隊約旦，成為3隊台維斯盃世界第二組附加賽參賽資格的球隊之一。王康傑今周再以隊長身分，率領黃澤林、吳奇龍及陳珏汛爭取正賽席位。

王康傑（右2）以隊長身分，率領黃澤林、吳奇龍及陳珏汛爭取正賽席位。（黃澤林Facebook）

去年重返職業球壇的王康傑，以及兩項青年大滿貫冠軍得主黃澤林，先後在單打建功，於5場3勝制下以場數2：0領先貝寧。昨日二人乘勇出戰雙打賽事，迎戰貝寧組合Alexis Klegou／Sylvestre Monnou，港隊首盤以6：2取得領先優勢，惟第2盤遭對手以6：1扳回一城。

兩項青年大滿貫冠軍得主黃澤林（左）與王康傑先後在男單獲勝。（黃澤林Facebook）

決勝盤，港隊在關鍵最後一局落後15：40下，打破對手發球局，最終以6：4再贏一局、總盤數2：1擊敗對手，助港隊在5場3勝制下率先鎖定3場勝仗，奪得9月中的世界二組正賽資格。

賽後黃澤林於個人Facebook發文感謝球迷支持，「香港晉級啦！真係多謝晒大家嘅支持！We did it！Thanks everyone for the support all the way from Hong Kong！（我們做到了！謝謝大家在香港全力支持！）」