中超｜傳戴偉浚遭欠薪　正申請仲裁爭取自由身　內媒指事情不簡單

內地媒體指出，戴偉浚效力的深圳足球俱樂部欠薪，這名現時代表中國的足球員被指在與另一中超球隊傳「緋聞」後不久，已向中國足協申請仲裁自由身。
《新浪體育》報道，深圳足球俱樂部的隨隊記者程文莉透露，隊內部份球員遭欠薪，其中戴偉浚已透過律師向球會發信，並已向中國足協申請仲裁。
另一內地足球記者李璇則在微博透露，戴偉浚早已向中國足協申請仲裁自由身，「具體時間應該是在他與某隊傳出緋聞不久，理由就是俱樂部欠薪超過三個月」。惟目前中國聯賽欠薪情況相當普遍，中國足協收到大量相關仲裁，大部份都未有具體處理。
戴偉浚上月正式代表國足上陣後不久，內媒已傳出上海海港想羅致他，並希望戴偉浚透過以欠薪為由向中國足協申請仲裁、從而獲得自由身的方式免費加盟海港。
不過李璇指，雖然戴偉浚可以按國際足協的條例去維護自身權益，但中間牽涉的不止球會，「問題是，這應該不是深足俱樂部的事，幫助戴偉浚落戶是深圳市的動作，因為轉會會籍，才會有代表國家隊出戰，所以我估計事情沒那麼簡單」。他透露，戴偉浚在國足放假之時，未有返回球會協商，只是透過律師溝通。
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