C朗缺席曼市打吡後周二復操　最後一人離開訓練基地｜英超

C朗拿度周二如期回曼聯復操，並且是最後一位球員離開訓練基地。C朗缺席了過去周日的曼市打吡，曼聯看守領隊蘭歷克稱C朗因傷避戰，但英國傳媒披露C朗得悉沒有正選後，憤而飛返葡萄牙，球會更一度不清楚C朗身在何處以及會否在周二回來操練。



C朗缺席上場曼市打吡。（Getty Images）

經過周一的假期後，曼聯球員周二回到訓練基地復操，備戰周末聯賽對熱刺；外界焦點C朗拿度也駕車回來。多間英國傳媒都影到，C朗駕車進入訓練基地，還有兩位保鑣駕駛另一架車跟在後面。英國《太陽報》報道，C朗是周二最後一位離開訓練基地的球員，不知他是加操，還是接受治療，抑或其他原因而遲放工。

C朗周二駕車回曼聯的訓練基地操練。（網上圖片）

37歲的C朗在周日的曼市打吡戰不入大軍名單，令人意外。蘭歷克解釋，C朗的髖屈肌有點問題，在上周五及周六都未能訓練，所以未能披甲，「醫生在周五訓練前跟我說，C朗不能訓練，因為他的髖屈肌有點問題，星期六的情況也是一樣。」

曼聯上場在曼市打吡以1：4敗陣。（Getty Images）

不過，有英國傳媒指，C朗在上周五得悉曼市打吡不獲正選後，十分不滿，更加憤而回去葡萄牙，缺席了上周六的球隊聚餐；曼聯到周一也不知C朗的位置以及C朗會否在周二回來。C朗的姐姐更加讚好了C朗其實沒有受傷的社交網站帖文，引起外界更多揣測。