曼聯C朗再開啟領隊模式　要求蘭歷克改排陣　一個原因慘食檸檬

領隊C朗又上線！近期入球數字偏低的C朗為改善自己表現，竟要求曼聯看守領隊蘭歷克改變排陣，但最終因現實情況被拒絕。



還記得2016年歐國盃決賽，C朗早早傷出，卻在場邊像教練一樣指揮隊友的經典畫面嗎？

已踏入37歲的C朗對比賽一向認真投入，其最近入球效率明顯下滑，令他再度開啟「領隊模式」。

C朗2016年歐國盃決賽傷出後在場邊指導球員，當真．主帥山度士冇到。（Getty Images）

據英國《The Athletic》報道，曼聯看守領隊蘭歷克近幾場比賽排出4-2-3-1陣式，造就艾蘭加、查頓辛祖及費特等球員大放光芒，成為贏波英雄。

相反，C朗在前線有點孤立無援，上場歐聯對馬德里體育會，全場僅只有1次在對方禁區內觸球，直播鏡頭已多次捕捉到這位葡萄牙球星的不爽表情。

C朗近8場只入1球，風頭被其他隊友蓋過。（Getty Images）

報道稱，C朗在2月中曼聯1：1賽和修咸頓、連續3場領先下以同樣比數被追和後，曾聯同隊內數名資深成員跟蘭歷克見面。據指C朗是會上發表最多意見的一位，他要求蘭歷克重排雙前鋒陣式，使他在場上有能支援自己的拍檔，增加自己入球數字，也認為這會改善球隊表現。

曼聯今季曾以雙前鋒陣獲勝，去年10月前主帥蘇斯克查就以C朗跟卡雲尼合作攻堅，以3：0大破熱刺；但之後走勢無以為繼，蘇帥亦被炒。

據指C朗在對修咸頓賽後跟蘭歷克見面。（Getty Images）

接手的蘭歷克首戰亦安排拉舒福特在前線夥拍C朗，以1：0擊敗水晶宮，往後也嘗試起用卡雲尼及格連活特協助C朗，但表現未見太大起色，終在今年1月轉回單箭頭陣式。

據報道，C朗的要求最終被蘭歷克拒絕，原因十分簡單，就是曼聯根本缺少正前鋒。卡雲尼受傷、格連活特因涉毆打女友被停賽、安東尼馬迪爾已外借西維爾，剩下的拉舒福特狀態低迷，看來C朗只能靠自己。

蘭歷克拒絕了C朗的戰術要求。（Getty Images）

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