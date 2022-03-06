英超軍情︱C朗卡雲尼齊缺陣　曼聯對曼城失4將蘭歷克排「無鋒陣」

曼聯作客曼城大戰當前，傳來噩耗，C朗拿度和卡雲尼在內4員大將，未有隨隊出征，原先估計前線擔正的拉舒福特，僅列後備，主帥蘭歷克排出「無鋒陣」，由小將伊蘭卡、般奴費南迪斯和查頓辛祖掛帥。
曼城方面也不能以最強陣容應戰，中堅魯賓戴亞斯肌肉受傷，未能上陣。
C朗拿度今季在各項賽事為曼聯攻入15球，是陣中首席射手，去年夏天重返奧脫福以來，只曾在一場比賽因傷未能上陣。可是踏入2022年，37歲的他開始感到力不從心，近10場比賽僅取得一個入球。
上輪英超對屈福特，C朗踢足90分鐘，然而周六21人大軍抵達球隊集合的酒店，不見這位葡萄牙巨星的身影。已復操的卡雲尼，同樣未有現身，這場曼市打吡曼聯原先估計會由今季表現平平的拉舒福特擔正，可是看守領隊蘭歷克僅將此子列後備，反而由小將伊蘭卡、般奴費南迪斯和查頓辛祖掛帥，排出一個「假九號」的無鋒陣容。
曼聯正選陣容：（4-2-3-1）
門將：迪基亞
後衛：迪尼斯、馬古尼、連迪路夫、雲比沙卡
防守中場：費特、麥湯米尼
進攻中場：普巴、般奴費南迪斯、查頓辛祖
前鋒：伊蘭卡
曼聯不止前線失去兩員重量級前鋒，後場也有主力勢將缺陣。中堅華拉尼及左閘梳爾，同樣不見人影，隊長哈利馬古尼重返正選。上場0：0賽和屈福特一戰，馬古尼被貶後備，終未有上陣。
曼城方面，也失去肌肉受傷的魯賓戴亞斯。藍月亮在中堅位置人員充足，就算戴亞斯不能上陣，陣中仍有拿樸迪和史東斯候命。相對而言，前後場失去4大主力的曼聯，影響會更大。
曼城正選陣容：（4-3-3）
門將：艾達臣
後衛：簡斯路、拿樸迪、史東斯、獲加
中場：迪布尼、洛迪卡斯簡迪、基亞利殊
前鋒：馬列斯、貝拿迪施華、科頓
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