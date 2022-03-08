C朗行蹤成謎未知會否周二歸隊　《BBC》：曼聯三將離開近乎定局

曼聯在曼市打吡作客以1：4慘敗於曼城腳下後，英超「爭4」路上遭遇打擊。英國傳媒《BBC》透露，曼聯球員對欠缺正式領隊人選感到憂慮，連格、桑馬達及卡雲尼幾乎肯定季尾離隊，拉舒福特近期失去正選，亦對前途感到不確定。英國《太陽報》則報道，C朗在得悉缺席曼市打吡後，飛返葡萄牙「養傷」，球會周一也不知道他會否在周二回來操練。



英國著名足球記者Simon Stone在《BBC》撰文，披露曼聯更衣室的近況，指出球會遲遲未確定新帥人選，令軍心不穩。曼聯在周日以1：4不敵曼城，雖然這場只是看守領隊蘭歷克上任以來第二場敗仗，但他領軍18戰勝率不高，只贏得8場，而且連續3場不勝。

蘭歷克上任看守領隊後，球隊成績平平，時常和波。（Getty Images）

《BBC》收到消息，24歲曼聯前鋒拉舒福特對前途不確定。儘管他仍渴望下季繼續為曼聯出戰，但在曼市打吡戰中，於C朗拿度及卡雲尼缺陣下，他仍要做後備，令他感到職業生涯發展停滯不前，如果上陣機會沒有改善，他亦憂慮自己在國家隊的前途。英國《每日郵報》報道，如果巴黎聖日耳門留不住基利安麥巴比，有意羅致拉舒福特頂替。

拉舒福特在曼市打吡先列後備，跟住入替。（Getty Images）

曼聯現時28戰得47分排第5位，落後第4位的阿仙奴1分，但48分的阿仙奴只踢了25場。看守領隊蘭歷克承認，曼聯要在餘下10場聯賽做到幾乎零失分，才能有機會入前4名，但曼聯下場就要對熱刺，接下來的對手還有利物浦、阿仙奴及車路士，要全取30分談何容易！

曼聯的前4名希望愈來愈渺茫。（Getty Images）

若果曼聯失去來屆歐聯資格，相信很難留得住C朗拿度，更難說服即將約滿的保羅普巴續約。《BBC》的報道指，連格、桑馬達及卡雲尼幾乎可以肯定在今夏約滿離隊，甸恩軒達臣、艾歷拜利、安東尼馬迪爾及雲迪碧克的前途則未明，後兩者現在分別外借到西維爾及愛華頓。

報道指連格離隊近乎成定局。（Getty Images）

報道稱，儘管曼聯球員很明白，球隊陷入目前的困境，很部分的責任在於他們身上，但有一種看法認為，如果沒有一位正式主帥，長期頂替蘇斯克查的人選懸而未決，令他們得不到幫助。現時曼聯新帥的兩大熱門人選，分別是巴黎聖日耳門主帥普捷天奴及阿積士教練坦哈格，但目前兩人正帶隊參加歐聯16強，料不會分心，恐怕曼聯短期內也無法確定新帥。

如果曼聯下季失去歐聯資格，C朗會否留下來？（Getty Images）

37歲的C朗拿度周日缺席曼市打吡，蘭歷克解釋他因臀部受傷避戰。英國《太陽報》披露，蘭歷克在上周五告知C朗不會在對曼城正選上陣，後者感到憤怒。在球會的上周六聚餐中，C朗沒有出現，令隊友震驚。據了解，C朗已經飛返葡萄牙。周一晚上，球會也無法確定他在什麼地方，以及會否在周二回來操練；周一是球員假期，周二恢復操練。

英國《曼徹斯特晚報》披露，有曼聯球員嘲笑蘭歷克的履歷，對他的訓練方法不滿；有球員質疑曼聯為何從俄超聘請一位體育總監來當領隊，並對蘭歷克在德國的資歷不以為然，他僅於2011年領史浩克04贏德國盃。更衣室的消息人士稱，球員們對於今季表現感到奇怪，有些人認為不能將責任歸咎於蘭歷克。

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