曼聯C朗被指不滿無正選拒隨隊　主帥堅稱受傷　IG帳號爆料唱反調

曼聯球星C朗拿度缺席曼市打吡，有英國傳媒報道，這位葡萄牙球星因被貶後備，一怒之下憤然返回葡萄牙。
曼聯1：4慘敗同市宿敵曼城，身為紅魔首席射手的C朗，上輪對屈福特時仍踢足全場，但今戰賽前傳出因傷缺陣、不入大軍名單，令球迷頗為驚訝。
據英國《太陽報》報道，曼聯看守領隊蘭歷克希望今場起用百份百健康的球員，因此原計劃將有傷在身的C朗放在後備席上，適時入替發揮作用。
不過，報道指C朗得知自己未能擔正之後相當氣憤，認為自己可勝任正選，因此一怒之下立即離開球隊，飛返家鄉葡萄牙養傷。
一個在Instagram獲C朗本人追蹤的球迷帳號則在賽前爆料，指出C朗根本無傷無病，並對蘭歷克的決定感到失望。
「C朗100%準備好，但蘭歷克希望注重防守，在一場經典的曼市打吡中以戰術原因棄用C朗，破壞了我們美好的一天。」值得一提，該帖文獲得C朗家姐Katia Aveiro讚好。
然而蘭歷克在賽後仍堅持自己做法正確，他表示：「我需要相信醫療團隊，他們（上）周五告訴我C朗的髖屈肌受傷、不能訓練，（上）周六時也一樣。」
紅魔接下來會先鬥熱刺，及後在歐聯16強次回合對馬德里體育會，蘭歷克不肯定C朗會何時復出，「我也不知道，只能希望屆時他準備好吧。」
點圖睇：曼聯將帥評分及評語
+7
英超｜曼聯借將遭艾歷臣拉跌暴怒 看清對方後劇情半秒逆轉｜有片英超︱蘭歷克勸曼聯向死敵借鏡 公開撐拉舒福特：他能力應有盡有英超｜馬古尼表現飄忽未來不樂觀 傳曼聯今夏物色新中堅補強西班牙盃｜曼聯失意兵轟妙絕罰球仍難救球隊 貝迪斯和波入決賽英超｜利物浦足總盃晉級影響賽程 次循環雙紅會改期再戰足球熱話｜C朗IG直播露天沖涼 逾40秒67萬人觀看（有片）英超熱話︱曼聯付蘇斯克查巨額分手費 高層爆新帥必須做到一件事曼聯借將雲迪碧克被指暗批兩代主帥 「走出低潮只有一個方法」英超︱里奧費迪南：「未來兩年曼聯不用看」 稱馬古尼在陣無盃捧曼聯球迷當面提議簽入三大球星 蘭歷克直接回應：發夢英超︱曼聯又失分般奴豪言 「我們不惜一切代價也要贏曼城」英超｜曼聯全場逾20次攻門零入球 般奴屢次失機賽和屈福特曼聯C朗再開啟領隊模式 要求蘭歷克改排陣 一個原因慘食檸檬