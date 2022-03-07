曼聯C朗被指不滿無正選拒隨隊　主帥堅稱受傷　IG帳號爆料唱反調

曼聯球星C朗拿度缺席曼市打吡，有英國傳媒報道，這位葡萄牙球星因被貶後備，一怒之下憤然返回葡萄牙。



曼聯1：4慘敗同市宿敵曼城，身為紅魔首席射手的C朗，上輪對屈福特時仍踢足全場，但今戰賽前傳出因傷缺陣、不入大軍名單，令球迷頗為驚訝。

C朗突然缺席大戰，引發外界不少遐想。（Getty Images）

據英國《太陽報》報道，曼聯看守領隊蘭歷克希望今場起用百份百健康的球員，因此原計劃將有傷在身的C朗放在後備席上，適時入替發揮作用。

不過，報道指C朗得知自己未能擔正之後相當氣憤，認為自己可勝任正選，因此一怒之下立即離開球隊，飛返家鄉葡萄牙養傷。

一個獲C朗本人追蹤的球迷IG帳號在賽前爆料，C朗家姐Katia Aveiro亦有讚好。 （網上圖片）

一個在Instagram獲C朗本人追蹤的球迷帳號則在賽前爆料，指出C朗根本無傷無病，並對蘭歷克的決定感到失望。

「C朗100%準備好，但蘭歷克希望注重防守，在一場經典的曼市打吡中以戰術原因棄用C朗，破壞了我們美好的一天。」值得一提，該帖文獲得C朗家姐Katia Aveiro讚好。

曼聯連場硬仗，但蘭歷克指C朗或未能趕及上陣。（Getty Images）

然而蘭歷克在賽後仍堅持自己做法正確，他表示：「我需要相信醫療團隊，他們（上）周五告訴我C朗的髖屈肌受傷、不能訓練，（上）周六時也一樣。」

紅魔接下來會先鬥熱刺，及後在歐聯16強次回合對馬德里體育會，蘭歷克不肯定C朗會何時復出，「我也不知道，只能希望屆時他準備好吧。」

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