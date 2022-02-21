北京冬奧｜羽生結弦望轉寄愛與關懷　「遠方支持受痛苦的人」

撰文：趙子晉
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日本「冰王子」羽生結弦在北京冬奧挑戰三連霸失敗，但他一再挑戰極高難度的四周半跳，縱然失手依然令人動容。羽生發聲明表示，北京冬奧是他人生中最受支持的一場比賽。

力爭冬奧三連金的日本花滑名將羽生結弦，短節目嚴重失手，最終未能衛冕，更加無緣獎牌。

羽生結弦在自由滑中，挑戰四周半跳，雖然同樣失手收場，但他屢敗屢戰的精神，感動全球，不減外界對他的喜愛。這名27歲的日本「冰王子」召開記者會，直言依然對四周半跳有追求，希望有更完美的表演，似乎粉碎退役的傳聞。

羽生結弦花滑匯演一吻融化寒流　「將積極前進」

羽生結弦戰畢賽事後記者會，直言依然對四周半跳有追求。（Getty Images）

從羽生結弦早前收到的大量信件，可見「冰王子」的人氣從無減退，他發表聲明表示，今屆冬奧讓他活在滿滿的愛中，「今屆冬奧是我人生中最受支持的一場比賽，無論任何情況，我也獲得眾人的力撐，我心中充滿感激。」

失落冬奧獎牌，令羽生結弦有不少反思，「今次比賽是我人生的一段十分寶貴的時間，令我反思努力與結果的價值。對於一些活在痛苦的人，我希望自己從遠方的支持他們，讓他們有心靈上休息的時間。」

羽生結弦親吻冰面表達謝意。（Getty Images）
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