羽生結弦開記者會群情洶湧　一條最關注問題他也沒答案｜北京冬奧

日本花式溜冰名將羽生結弦今日下午在北京開記者會，吸引大批記者採訪，有猜測他可能宣布退役。不過，這位兩屆冬奧金牌未有退役計劃，亦沒有正面回應會否參加下屆冬奧，但他表明未來會繼續挑戰阿克塞爾四周半跳（Quad Axel、簡稱4A）動作。



羽生結弦今日下午在北京開記者會。（Getty Images）

在日前的北京冬奧男子花式溜冰自由滑，27歲的羽生結弦施展極高難度的四周半跳，可惜着冰時跌倒。儘管動作已獲國際溜冰聯盟認證，但他未能完美完成，最終他總成績排第4名，無緣三甲，3連冠夢碎。

羽生結弦今日召開記者會，引來各方猜測，以為他有重要事項宣布，會場外擠滿記者及支持者。人人舉起相機及手機，人山人海，可見羽生在冰上運動界的地位！記者會開始，他祝賀美國選手陳巍贏得金牌，表示沒有什麼要宣布，而是希望給記者們問問題的機會。他說：「這次冬奧會我們都處於隔離氣泡之中，在混合採訪區的時候，我跟記者們也保持了社交距離，所以想召開這一次記者會更好回答大家的問題。」

【羽生結弦開記者會，大批記者守候】

when you can’t find yuzuru hanyu in the sea of reporters, media outlets and supporters 🥺💛 pic.twitter.com/lN35d6GTcN — clara's proud of yuzu 💗 (@clahanyushii) February 14, 2022

外界最關心是他會否退役及參加下屆冬奧，他說：「您剛才問到，這會不會是我最後一屆奧運，我的答案只能是我不知道。」面對另一條問題，他透露在溜冰界仍有目標，他說：「當然，我還是想要做4A，我也還是想要我的表演愈來愈完美。」

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羽生結弦續說：「未來的目標，也是我正在想的東西。我不知道下一屆冬奧，我都不知道在什麼地方開，老實講，我現在不太知道。不過，我會珍惜溜冰的每一個時刻。作為羽生結弦溜冰的每一個時刻，一定要拿到這個項目最好的結果。」

在今屆冬奧，他在短節目中做不到第一個動作，導致低分，在短節目排名僅得第8，儘管他在自由滑的分數排第3，但總分不足以入三甲，以第4名完成。談到今屆的比賽，他承認負傷上陣，還要打止痛針，他說：「我的腳踝受傷了，如果是普通比賽，我就放棄了。隊醫告訴我必須休息，我的傷很重。我的腳很痛，我不知道還能不能嘗試，之後我打了止痛針。」

在自由滑，羽生結弦四周半跳後着地跌倒，接下來的後內四周跳亦跌倒。（Getty Images）

對於短節目第一下跳失手，他說：「可能那天冰面不喜歡我，我沒有摔倒，但短節目可能會犯一些小錯誤，我依然堅持滑，完成了短節目。除了第一跳，後面每一跳都很好，所以我很滿意短節目。」

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到接下來的自由滑，他始終對4A耿耿於懷，表示沒有跳好。他說：「老實講，我還是想要成功的4A落地，我想這麼做，自從我9歲的時候，我內心深處就告訴自己，我必須要跳出4A，這是我一直訓練的原因。」

在自由滑，羽生結弦挑戰阿克塞爾四周半跳。（美聯社）

羽生在記者會上沒有講過退役，對於未來及下屆奧運是否參賽，也沒有正面的回應，他只是說不知道。從對答中，仍見到他對花式溜冰的熱愛，並希望更完美地做出4A動作。