北京冬奧｜極難四周半跳跌倒仍獲ISU認證　羽生結弦未定今後去向

日本兩屆奧運花式溜冰金牌得主羽生結弦，在不少人心中有如冰上王子。北京奧運未能達成三連冠，但挑戰極限之心，感動外界，包括冬奧「小編」。

冬奧官方社交媒體賽前發帖大讚羽生挑戰大技，是真正的「冰王子」，接着更展示數之不盡的來信。



羽生結弦一心在今屆奧運挑戰極高難度的阿克塞爾四周半跳（Quad Axel），可惜着冰時跌倒。官方文件顯示，羽生的四周半跳獲得國際溜冰聯盟（ISU）認證，列入分紙，但註明因回轉周數不足而扣分。他最終總成績得第4名。

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羽生三戰冬奧，今回縱不完美，已感動人心。（Getty Images）

北京冬奧官方instagram賽後上載多幀羽生結弦出戰自由滑的相片，帖文以英文讚許羽生結弦不斷挑戰自己，推進自己的極限，行為深深感動世人。「我們被他的熱誠和堅持啟發，深受感動。他是真正的冰王子！」

網民留言有中文、英文、日文等，不少人形容羽生是「冰之皇者」，又恭喜他的一跳獲ISU認證。

冬奧社交媒體的編輯，看來也很振奮。（IG@beijing2022）

冬奧官方IG接着再發一帖，展示大批信件與明信片，細看不少寫上中文。這些信件用紅繩綁成一綑，多得可以阻塞通道。

帖文則對羽生說：「我們希望你能夠感受一下，世界各地支持者對你的愛。」不少人立即問道如何寄信給他，或是請大會向羽生結弦送上今屆吉祥物「冰墩墩」。有人則提出實質問題：「這麼多，他要怎麼帶回去？」

羽生結弦能用英文受訪，可見水平不錯，中文程度則未知。（IG@beijing2022）

羽生結弦日前在短節目因為溜冰鞋踏進之前選手比賽後留下的小洞，後內四周跳（quad Salchow）失手變成一周跳，評分記錄顯示為無效（Invaild element），動作未能得分，最終僅次第8名晉級自由滑賽事。

他在自由滑嘗試做出的四周半跳，評分記錄有所標示，代表ISU認定羽生結弦完成該跳，屬史上首人。羽生結弦視此動作為兒時夢想，不會甘於「做咗」，而是想做好。賽後訪問中，有記者問他會否再度挑戰，羽生說：「給我一點時間。今次已經做了這麼多。」至於會否繼續參賽，他坦言要考慮一下。

羽生稱已盡最大努力，遺憾出錯。（美聯社）

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