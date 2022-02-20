北京冬奧｜羽生結弦花滑匯演一吻融化寒流　「將積極前進」｜多圖

北京冬奧今日（20日）閉幕，中午上演的冰上匯演成為焦點。日本人氣花式溜冰選手羽生結弦，無論是打扮、舞姿或賽後向冰面深深一吻，無不令觀眾動容。



羽生結弦在冰上匯演，以一身「櫻花仙子」造型現身，纖細的身材配上白色與粉紅交織的紗質上衣，甫出場已令觀眾陶醉，他選擇曾在2019年世界錦標賽選用的曲目《春天來了》，相當唯美。

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演出完畢後，羽生大聲地以日語說「謝謝大家」，並親吻冰面。他在最後的多人表演出再出場，以高速轉體抓住現場觀眾眼球；中國選手柳鑫宇再次以「公主抱」羽生轉圈，引來現場歡呼。

羽生結弦親吻冰面表達謝意。（Getty Images）

羽生結弦在匯演結束後透露，自己在男子花滑的賽事之後，在副場滑了一遍自己至今為止所有的節目，「這是我最想做的事，我有着強烈的、想要在這塊奧運會冰場上滑出它們的心情，那是非常幸福的時光。」

冰上匯演氣氛歡樂（按圖放大）

談及北京冬奧對他的意義，羽生道：「大家對於羽生結弦的印象也許是來自索契冬奧和平昌冬奧時，獲得金牌的那個羽生，但這一次，我覺得自己又成熟了，現在我想盡可能地積極前進，去努力加油。」

今屆冬奧羽生雖無獎牌，但他在腳仍有傷的情況下，勇於挑戰從未有選手在正式比賽中做到的最高難度動作阿克塞爾四周半跳（quad axel，簡稱4A），獲全球一致欣賞，人氣再創新高。他答謝外界對他的關注：「因為有了大家，我的表演獲得了某種意義，謝謝你們。」

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