羽毛球｜中國奧運金牌諶龍退役時間流出　一難題未解決最令人憂心

內地媒體流傳，中國名將諶龍在9月杭州亞運後退役，卸下球員身份，擔任國家隊教練團成員。
33歲的諶龍在去年東京奧運奪得銀牌後，9月參加全運會時因傷退出男單銅牌戰，之後便未有再於國際賽場亮相。
諶龍在全運會4強不敵石宇奇後，受訪時曾說道：「輸球是有一些遺憾，接下來會專注於2022年亞運會，期待有一個圓滿的職業生涯。」當時此話一出，讓外界揣測諶龍將在亞運後退役。
內地媒體近日報道指出，現時世界排名第6的諶龍在完成杭州亞運後，將高掛球拍加入中國隊教練團，擔任助理教練一職，繼續為羽毛球作貢獻。
諶龍曾在2014年、2015年連奪世錦賽冠軍，並在倫敦、里約、與東京三屆奧運先後取得銅、金、銀三色獎牌。隨着諶龍退役傳聞甚囂塵上，內地媒體也點出最大擔心，便是中國年輕球手未能獨當一面，誰能扛起國家隊男單重任成為一大問題。
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