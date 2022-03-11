AC米蘭復刻舒夫真高歐聯冠軍球衣　設計加入烏克蘭元素籌款助難民

AC米蘭推出特別版球衣，復刻2003年歐聯決賽作客波衫，上面加上烏克蘭國旗及裝飾，背後並印上名宿舒夫真高的名字以及7號。球衣收益將用來捐助烏克蘭的難民。



這件球衣已經在AC米蘭官方網上商店上架，球迷可以預訂，售價為50歐元，預計6月出貨。球衣收益將捐給意大利紅十字會，資助他們在烏克蘭的援助計劃。購買球衣之外，球迷還可選擇額外捐贈多15、30或50歐元。

這件AC米蘭的特別被球衣，復刻他們在2003年歐聯決賽所穿的作客球衣，那場「紅黑軍團」在奧脫福球場與祖雲達斯在120分鐘後踢成0：0，最後互射12碼贏3：2，當中舒夫真高射入致勝的最後一輪12碼。

AC米蘭在當年的球衣設計上作出多項改動，加入多個烏克蘭元素，例如在右胸前加上烏克蘭國旗，肩上的紅、黑、白間條，分別改為藍、黃條，胸前的贊助標誌則改為「AC米蘭為和平」。至於球衣的背後，則印有7號舒夫真高。

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