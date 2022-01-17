曼聯元老拿尼重返四大聯賽踢意甲　後備上陣作用快過打針盡顯級數

35歲的前曼聯翼鋒拿尼，今年離開美職重返歐洲四大聯賽，加盟意甲的威尼斯。以為拿尼去意甲養老？他第一場披甲，即展現頂級走位、傳球及意識，後備上陣1分鐘，與隊友打「撞牆」入楔，再助攻奧基歷基射入，幫球隊以1：1逼和安玻里。



35歲的拿尼去年告別美職的奧蘭多城，原本以為他可能退役或者回家鄉，結果他重返四大聯賽，簽約意甲球會威尼斯。周日意甲，威尼斯主場對安玻里，新加盟的拿尼先列後備。

威尼斯上半場落後0：1，到72分鐘換入拿尼救亡，這位前葡萄牙國腳不負期望，入替後1分鐘便有貢獻。當時威尼斯組織攻勢，身穿20號球衣的拿尼在禁區外斜傳禁區邊的隊友馬迪亞阿拉姆，隨即跑入禁區接應。馬迪亞阿拉姆一控，再傳予拿尼。拿尼第一時間傳給無人看管的奧基歷基射入，幫威爾斯追平1：1完場。

【拿尼助攻奧基歷基入球片段】

It took Nani just a minute to make a difference off the bench on his Venezia debut. Class is permanent. pic.twitter.com/AKyyavq6Bm — Sean Gillen (@SeanGillen9) January 16, 2022

拿尼在2007年至2015年長期效力曼聯，首季加盟即為球隊贏得英超及歐聯的雙冠王。離隊後踢過很多球會，例如費倫巴治、華倫西亞、士砵亭，到2019年離開歐洲，轉投美職的奧蘭多城。