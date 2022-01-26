意甲新「神鋒」華荷域心意已決　阿仙奴熱刺齊食檸檬｜足球轉會

費倫天拿前鋒杜辛華荷域（Dusan Vlahovic）相信拒絕阿仙奴、熱刺及紐卡素的邀請，即將加盟祖雲達斯，據報其轉會費介乎6000萬至7000萬歐元。華荷域的轉會亦可能帶動連鎖效應，令祖雲達斯願意提早放走艾華路莫拉達，讓巴塞隆拿購得心頭好。



21歲的塞爾維亞前鋒華荷域，今季在意甲攻入17球，與恩莫比尼並列射手榜首，其表現搶鏡，乃是球壇其中一位備受追捧的年輕射手，獲得多間大球會的青睞。

華荷域是轉會市場中的「當紅炸子雞」，多間球會爭住要。（Getty Images）

費倫天拿體育總監Daniele Pradé證實，球會收到多份可觀的報價，願意在1月放售華荷域，現正等候華荷域經理人的回覆。意大利《羅馬體育報》指，費倫天拿也接受了阿仙奴、熱刺及紐卡素的報價，但華荷域不考慮去英超，而《米蘭體育報》更表示華荷域已經同意祖雲達斯開出的合約，年薪700萬歐元，為期5年。

轉會費方面，據各間意大利傳媒的消息，相信介乎6000萬至7000萬歐元。祖雲達斯已經正式報價，但他們不想在1月支付巨額轉會費，或者提議先借後買的方式完成交易，雙方仍在討論轉會費金額及支付方式。

祖雲達斯在華荷域加盟後，或者會為莫拉達離隊開綠燈。（Getty Images）

另外，如果祖雲達斯簽入華荷域加盟的話，就有可能在今月放走艾華路莫拉達。莫拉達本身是馬德里體育會球員，外借至祖雲達斯至今季尾。巴塞隆拿教練沙維一直希望加強攻力，視29歲的莫拉達為目標，到時這宗交易可能死灰復燃，但前提是巴塞能夠滿足馬體會的轉會費要求，以及他們還有足夠的薪酬空間簽人。