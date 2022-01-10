意甲｜費達歷高基艾沙重傷收咧　意大利爭奪出線權受挫

意大利爭奪年底世界盃決賽周，前途響起警號。去年有份出力奪得歐國盃的祖雲達斯翼鋒費達歷高基艾沙重傷，提早收咧。
基艾沙在昨晚意甲作客反勝羅馬4:3，助攻保羅戴巴拿為球隊於上半場扳平。但他在32分鐘離場，今早現身祖雲達斯訓練基地，須撐枴杖。球會指基艾沙的前十字韌帶斷裂，須在未來數天接受手術治理，本賽季已報銷。
基艾沙在去年歐洲國家盃擔正，意大利奪冠，自然是爭取打入年底卡塔爾世界盃的重要球員。他現時肯定無法在3月底的外圍賽附加賽上陣，而意大利雖在準決賽遇上北馬其頓，但同組對手尚有葡萄牙及土耳其，絕不易與。
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