足球熱話︱意甲球迷哈利波特魔法式海上「激戰」　網民：很夢幻

意甲AC米蘭跟威尼斯的死忠球迷在愛隊比賽前，先來一次場外大激鬥，雙方在海上互射煙火，合演一場像哈利波特式的「魔法對決」，這場精彩激鬥看得網民直呼：「很夢幻」。



剛過去的一輪意甲聯賽，由AC米蘭作客威尼斯。威尼斯一直有「意大利水都」美譽，這座城市被海包圍，民眾主要以船作交通工具。

部份AC米蘭球迷亦不例外，選擇坐船前往球場，卻跟敵隊球迷在海中心相遇，結果兩隊死忠擁疐合演以下瘋狂一幕。

威尼斯球迷為愛隊打氣。（Getty Images）

意甲球迷威尼斯海中心互射煙花逐格睇：（按圗放大）

從社交網站流傳的短片可見，相信是載有AC米蘭球迷的船周邊充滿紅色煙霧，而他們正在追趕另一隻屬於威尼斯球迷的船。

兩隻船同時在海上向對方發射煙火，並有人在船上揮動旗幟，十足十一場「海上大戰」。AC米蘭球迷的煙火射得遠且有力，相反威尼斯球迷的卻十分「軟弱」，只是射向空中或很快就「墜機」。

Away days in Venice.



Venezia and AC Milan ultras having a naval battle.



🇮🇹pic.twitter.com/kcqfdRmaR9 — Sam Street (@samstreetwrites) January 9, 2022

有網民表示畫面「有趣得很不真實，很夢幻」，更笑指雙方猶如電影《哈利波特》中的對戰場景，「像極葛來芬多（紅色）對赫夫帕夫（黃黑色）。」

同時有英國球迷表示，「期待以後的倫敦打吡，敵對球迷能在泰晤士河上演一樣的比拼。」

AC米蘭結果憑伊巴謙莫域（左）先拔頭籌，大勝威尼斯3：0。（Getty Images）

最終AC米蘭在該場比賽，憑伊巴謙莫域2分鐘先開紀錄，加上迪奧靴蘭迪斯（Theo Hernandez）梅開二度，以3：0擊敗對手，賽後多踢1場、1分之差落後國際米蘭排次席。威尼斯則在意甲20隊中位列17。