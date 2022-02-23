歐聯｜祖雲達斯遭維拉利爾逼和　意甲神鋒初戰歐聯32秒入波

歐聯16強首回合，意甲的祖雲達斯雖有杜辛華荷域極速建功開紀錄，但換邊後失守，作客與西甲球隊維拉利爾踢成1：1。



香港時間周二深夜的歐聯16強首回合，祖雲達斯作客維拉利爾，「斑馬軍團」有個好開始，維拉利爾中場誤傳，祖雲達斯後衛丹尼路雷斯截到，放高波長傳上前場，前鋒杜辛華荷域在兩名維拉利爾守將夾擊下，把高波傳球控下來，再用右腳一射入網，在32秒先開紀錄。

22歲的塞爾維亞前鋒華荷域上月以5800萬鎊從費倫天拿來投，首次踢歐聯，結果花了32秒就極速取得個人歐聯處子入球。他賽後說：「我處子登場就取得入球了，真的非常激動！不過，我不能100%滿意，因為我們贏不到比賽。個人而言，我已經忘記了這場比賽，目前要專注下一場。」

維拉利爾在66分鐘由中場柏利祖把握祖雲達斯的後防漏洞，走進禁區中路，竟無人看管，隊友伊天卡普爾亦看得到機會，放長傳入去，讓柏利祖第一時間射入，為「黃潛」追成1：1平手完場。