英超2月最佳｜利物浦防線又揚威麥迪比得獎　賀維獲選最佳領隊

英超2月最佳球員，由利物浦中堅祖爾麥迪比奪得；至於2月最佳領隊，則是紐卡素的賀維。



英超今日（11日）公布2月最佳的人選，利物浦守將祖爾麥迪比在攻守皆在好表現，榮獲2月最佳球員。在麥迪比踢足利物浦2月4場比賽的每一分鐘，幫球隊4戰全勝，其中3場保持清白之身，4場僅失1球。

更令人留下深刻印象的是，麥迪比4場攻入1球並有1次助攻，其中對列斯聯一戰，他由後場引球推進至前場，傳予穆罕默德沙拿後跑入禁區，再接應沙拿的傳球射入。至於助攻則是來自對李斯特城的比賽，他傳予迪亞高祖達射入。

▪️ One goal, one assist⁰▪️ 4/4 wins⁰▪️ Three clean sheets⁰▪️ Played every minute ⁰⁰Joël Matip is the Premier League Player of the Month for February 🔴⁰⁰(via @LFC)pic.twitter.com/GkASkAzf4b — B/R Football (@brfootball) March 11, 2022

麥迪比還成為首位贏得英超每月最佳的喀麥隆球員。值得一提的是，最近4位贏得英超每月最佳球員的後衛，皆是來自利物浦，分別是2021年11月及2019年12月的阿歷山大阿諾特，以及2018年12月的華基爾雲迪積克。

紐卡素的賀維獲選為英超2月最佳領隊。（Twitter）

至於2月最佳領隊就屬於紐卡素的賀維，他帶領球隊走出降班區。賀維帶領紐卡素在2月保持不敗，4戰錄得3勝1和的佳績。紐卡素現時27戰得31分，排第14位，比降班區多10分。