英超︱曼聯借將為向艾歷臣「變臉」解畫　動作誇張得連隊友也質疑

丹麥中場基斯甸艾歷臣（Christian Eriksen）跟曼聯借將班頓威廉斯（Bradon Williams）在場上相擁一幕，成為上輪英超最有愛畫面。
威廉斯近日受訪解釋當時自己的心路歷程，並大爆隊友也向他提出質疑。
艾歷臣去年在歐國盃期間心臟病發，裝上心臟起搏器後上月已重返球場，上周六更首次為賓福特正選上陣。比賽中途艾歷臣出手阻止從曼聯外借諾域治的班頓威廉斯推進，兩人雙雙倒地。
威廉斯跌倒時一開始相當憤怒，似乎想「教訓」對方，但認清眼前人是艾歷臣後，在半秒內「變臉」，由怒轉喜，更緊緊抱住艾歷臣，兩人相擁而笑，片段在網上瘋傳，獲球迷大讚可愛又溫馨。
威廉斯近日受訪講述事發經過，表示自己當時已扭過艾歷臣，卻被強行拉低，對進攻被阻感到十分不滿。「我想捉住他，但我知道他經歷了一些沒有球員希望發生的事。他所做的一切令人難以置信，他是個頂級的球員，我相信他能夠重拾昔日高峰。」
他表示樂見艾歷臣重返綠茵場，所以才有「變臉」的舉動。「他能夠再上陣，是一件很特別及有意義的事，而我能夠參與其中，感覺當刻他需要一個擁抱。」
不過，可能是由於兩人互動劇情太過峰迴路轉，溫馨得有點誇張，威廉斯透露就連自己隊友也提出質疑，「他們也問我當時發生什麼事，問我是否真心這樣做，但我跟他們說，一切都是當刻的本能及直覺使然，我覺得這樣做是正確的。」
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