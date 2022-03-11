英超｜車路士難忘的周年會慶　眾將堅守崗位作客破諾域治

今年3月10日，是車路士117周年的會慶，竟然收到一份來自英國政府的「生日禮物」。早前宣布放盤的班主艾巴莫域治，未順利易手，制裁先來一步。

種種不確定因素下，車路士如常出戰，作客鬥聯賽榜下游的諾域治，眾將踢出士氣波，以3：1輕取對手。面對未知的未來，主帥杜慈賽後豪言，只要一天可以比賽，球隊也會傾盡全力。



英國財政部周四（10日）公布新一輪制裁親俄人士名單，車路士班主艾巴莫域治榜上有名，在會慶當天收到這個消息，實在諷刺。車路士這間百年老店迎來近年最大危機，眾將依然緊守崗位，如常出戰作客諾域治的英超聯賽。

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面對各種不確定性，車路士眾將今仗打出士氣波，查洛巴開賽早段接應美臣蒙特角球，近柱搶點頭槌建功。蒙特造就隊友後，自己其後亦在禁區擺脫對方守衛起腳破網，車路士14分鐘已領先兩球。入球功臣查洛巴下半場犯手球輸12碼，諾域治箭頭普基一射中鵠，車路士完場前由夏維斯奠定勝局，風雨飄搖下以3：1力克諾域治。

查洛巴開賽僅3分鐘為車路士打破缺口。（Getty Images）

縱然英國政府制裁「油王」，但依然為車路士留下一條「活路」，至少球隊可以繼續作賽，眾將及工作人員亦有糧出。面對制裁，將帥能做的確實不多，美臣蒙特以表現陪伴一眾球迷，開賽早段已交出一傳一射，當他建功後，隨即親吻球衣上的會徽，以行動證明與球隊齊上齊落。

美臣蒙特早段交出一傳一射，成功贏波功臣，以表現陪伴球迷。（Getty Images）

主帥杜慈表示球隊一如以往準備賽事，但難免被制裁一事所影響，眾將依然交出出色表現取勝，杜慈大讚麾下態度正確。車路士的前景難以預料，杜慈堅稱球隊不會輕易放棄，「只要球隊可以披上球衣出戰，我們就會盡全力戰鬥。就算這（被制裁一事）是大新聞，我們也無法控制及改變，我只可以享受賽事，活在當下。」

車路士受油王被制裁所牽連，眾將亦顯得心事重重。（Getty Images）

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